На эмблему Министерства спорта России вернули христианские кресты. Об этом сообщается в телеграм-канале главы ведомства Михаила Дягтерева.

«Спорт должен быть не только с мышцами, но и душой. Наш министр продолжает менять имидж ведомства. По его поручению, на новую эмблему Минспорта вернулись христианские кресты», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале уточняется, что официальные сообщества ведомства в социальных сетях уже поменяли логотип.

Ранее в эфире «Соловьев Live» Дягтерев рассказал, что во время недавней проверки символики министерства обнаружилось, что «вместо крестов — ромбики». Министр отметил, что не может сказать «когда это появилось, кто это сделал, кто просмотрел».

«Сейчас приводим в соответствие, у нас кресты возвращаются на двуглавого орла с коронами, который является символом Министерства спорта», — сказал Дягтерев.

10 апреля министр спорта поддержал идею вернуть продажу пива на стадионах. Дягтерев отметил, что возобновление продажи пива даст возможность выручить дополнительные средства на развитие спорта, содержание российских стадионов и спортивных объектов. Он также пояснил, что употребление алкогольного напитка во время просмотра игры является «культурой боления».