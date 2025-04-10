Глава Министерства спорта Михаил Дегтярев поддержал идею возобновления торговли пивом на стадионах. Об этом он заявил в эфире «Серебряного дождя».

«У меня позиция однозначная — возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища, это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, спорту. Это культура боления. И люди, которые приходят на стадион — они не спортсмены, они болельщики», — сказал Дегтярев.

По словам министра, возврат продажи пива даст возможность выручить дополнительные средства на развитие спорта, содержание российских стадионов и спортивных объектов.

«Надо понимать, если человек хочет выпить, то он делает кассу кому? Близлежащему магазину и ларьку. Так вот эту кассу из близлежащего магазина и ларька можно и нужно перенести на спортсооружения», — пояснил Дегтярев.

Глава Минспорта отметил, что когда в России была разрешена продажа пива на чемпионате мира «атмосфера была хорошая, инцидентов не было».

«Поэтом я в наших людей верю, люблю, доверяю и считаю, что можно было бы вернуть», — добавил он.

При этом Дегтярев признал, что межведомственная работа и диалог по этой теме пока «идут вяло».

Законодательно торговля пивом во время проведения футбольных матчей была запрещена в России в 2005 году. Двумя исключениями стали Кубок Конфедераций в 2017 году и чемпионат мира в 2018 году. В 2019 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продавать пиво в перерывах матчей при запрете прохода с ним на трибуны. Позднее инициативу направили на доработку. В 2024 году стало известно о возобновлении работы над законопроектом.

Обсуждая привлечение в спортивную сферу спонсорских и букмекерских средств с морально-нравственной точки зрения, Дегтярев признал, что пристрастие к азартным играм (лудомания) представляет собой негативное явление. В то же время, министр отметил, что не видит в этом преграды для того, чтобы направлять долю от вырученных букмекерами средств на развитие спорта.

«Лудомания — это зло, с ней надо бороться, и борется государство. Но. Она есть. А если есть, денежки — на спорт», — сказал он.