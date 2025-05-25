Госдума готовит законопроект, обязывающий использовать религиозные символы на изображениях культовых зданий в рекламе, СМИ, интернете и при продаже товаров. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Поступают от вас обращения, что на афишах, уличных плакатах, упаковках товаров, страницах печатных изданий, сайтах “затирают” религиозные символы либо ретушируют их, искажая истинное значение. Подобные факты вызывают возмущение», — написал Володин.

Готовящийся законопроект направлен на защиту религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Он предусматривает обязательное использование этих символов как «неотъемлемой части» изображений культовых зданий:

в СМИ;

в интернете;

при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг;

в государственных, муниципальных символах, знаках, эмблемах;

в объявлениях;

на вывесках;

в рекламе.

По словам Володина, законопроект должен способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям.

О разработке похожей инициативы RTVI ранее сообщила руководитель правового управления Московской патриархии Ксения Чернега. Она рассказала, что до конца весенней сессии в Госдуму внесут законопроект о запрете размещать в рекламе, на логотипах и гербах изображения объектов религиозного почитания без присущей им религиозной символики.

Чернега отметила, что в замене крестов на изображениях усматривается оскорбление чувств верующих и признаки уголовного деяния. Так она прокомментировала замену крестов ромбами на гербе России с двуглавыми орлами на сайте Кремля, возмутившую православных активистов и военных блогеров.

Режиссер Никита Михалков назвал изображение герба с ромбами вместо крестов «цыпленком табака». Военкор Юрий Котенок заявил, что это «не только огромный позор, но и целенаправленная подстава президента». Военный волонтер Алексей Живов расценил герб с ромбами как «глумление над государственными символами 1000-летней христианской России».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил исчезновение крестов с кремлевской эмблемы «масштабированием». «На любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты, собственно, превращаются в ромбик. <…> Если его растянуть и увеличить, там будут кресты», — сказал он.

21 мая на логотип на сайте Кремля и в телеграм-канале вернули кресты.

Купюра без крестов

В октябре 2023 года Банк России остановил выпуск обновленной купюры в 1 тысячу рублей, первоначальный дизайн которой содержал изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста. Кресты с нее были сняты еще в советское время, сейчас там расположен музей. Рядом на банкноте изображена башня Сююмбике с полумесяцем на шпиле.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к отбору изображений на купюрах следует подходить «более тщательно, чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».

Священник Павел Островский возмутился, что «на всю Казань <…> нельзя было найти чего-либо несущего мир и согласие, а не раздор, тем более на религиозной почве».

Сенатор Андрей Клишас заявил, что храм без креста «напоминает нам о мрачном периоде богоборчества и размещать подобное изображение на купюрах как минимум неразумно и даже провокационно».

ЦБ после резонанса объявил онлайн-голосование по дизайну новой купюры в тысячу рублей. Выбирать предлагалось между изображениями 25 объектов Приволжского федерального округа. В итоге больше всего голосов набрали скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев и автомобильный мост через Волгу в Саратове. Обновленную купюру планируется представить в конце 2025 года.