Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о защите религиозных символов, передает корреспондент RTVI. Поправки поддержали 408 депутатов.

Законопроект запрещает изображать культовые здания и объекты без религиозных символов в СМИ, интернете, рекламе, объявлениях, на государственных, муниципальных символах и знаках, эмблемах, вывесках, при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг.

По словам вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, «важно не только принять этот закон, но и реализовать его достойно».

«Мы надеемся, что благодаря тем формулировкам, которые были найдены в законодательстве, мы сможем прекратить достаточно позорное явление и укрепить позиции Конституции, в которых сказано и о вере, и, безусловно, те положения в указах президента о защите нашей ценности», — сказала она RTVI.

По словам Кузнецовой, с конца 2023 года «начало возникать достаточно уродливое явление, а именно затирание православных крестов на изображениях храмов».

«Это распространялось в рекламной продукции, в средствах массовой информации и так далее. Это явление даже получило в народе название “крестопад”. Люди возмущались и обращались в том числе к нам, мы работали с каждым обращением в ручном режиме», — отметила Кузнецова.

Однако до сих пор в законодательстве не было инструментов защиты религиозных символов, как православных, так и относящихся к другим конфессиям, которые сегодня есть в России, уточнила депутат.

«Это законопроект не о введении цензуры, — сказала во время дискуссии глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. — Стыдно стыдиться своей истории, стыдно стыдиться своей русскости».

Рассматриваемый документ — «не просто юридическая поправка», а законопроект «о защите самого сердца нашей цивилизации, наших духовных святых», заявила Лантратова. Депутат назвала инициативу ответом на «кощунственное затирание, цифровое уничтожение религиозных святынь», ставшее «уже системным явлением».

«Причиной этого явления может быть как открытая политическая провокация, когда экстремистская группа Femen спилила один из крестов в Киеве, но [это] и не просто небрежность, историческая безграмотность, — это операция по истреблению национального духа, потому что у нас нет ничего, кроме нашей родины», — подчеркнула Лантратова.

По ее словам, проблема встречается «повсеместно». В частности депутат напомнила об изъятии в марте тиража учебников по обществознанию, на обложках которых храм был изображен без крестов.

О наказании за нарушение

Анна Кузнецова во время дискуссии допустила введение отдельного наказания за нарушения нового закона. По ее словам, уже сейчас «составы можно найти, но нужны дополнительные консультации».

«России быть. России быть великой!» — заявил во время выступления лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, перекрестился и поклонился.

Законопроект о защите религиозных символов не о пикселях, а о «духовной борьбе», отметил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

«Когда мы приезжаем с ребятами в зону СВО, то самые желанные подарки — это иконки, кресты, и бойцы в зоне СВО идут в бой с крестом в сердце, с крестом на шее, а в тылу дизайнеры стирают кресты и говорят: “Нет, будет по-другому”. Поэтому законопроект этот — о духовной борьбе, о нашем противостоянии на духовном плане. И, конечно, это не мелочь, ее пропускать нельзя, с этим обязательно нужно бороться», — заявил Леонов.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов со своей стороны напомнил о 500-рублевой банкноте старого образца, на которой Соловецкий монастырь без изображен без куполов и крестов.

«После того, как здесь этот вопрос был поднят, дизайн купюры был изменен, потому что разное историческое значение, разное политическое значение имеет это изображение. Тогда Центральный банк с нами согласился», — напомнил Нилов.

В конце мая православные активисты и военные блогеры обратили внимание, что на российском гербе в телеграм-канале и на сайте Кремля изображены ромбы вместо крестов. Глава правового управления Московской патриархии Ксения Чернега в разговоре с RTVI заявила, что в этом усматривается оскорбление чувств верующих и признаки уголовного деяния. Режиссер Никита Михалков назвал изображение герба с ромбами вместо крестов «цыпленком табака».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил исчезновение крестов с эмблемы Кремля «масштабированием». Он отметил, что на любом экране «существуют пиксели, и если герб уменьшать, в какой-то момент кресты превращаются в ромбики». На фоне общественного резонанса кресты вернули на кремлевский логотип.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после этого рассказал о подготовке законопроекта, запрещающего изображать культовые здания без религиозных символов.