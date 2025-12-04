Житель Казани по имени Исус Христос получил два года условно за фиктивную регистрацию в своей квартире нелегальных мигрантов (ст.322.3 УК), сообщает РИА Новости. Приговор вынес Ново-Савиновский районный суд города 1 декабря, следует из карточки дела на его сайте.

«Христосу назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года», — сказал агентству представитель суда.

Согласно карточке, полное имя осужденного — Исус Петрович Христос. По данным РИА Новости, мужчине 45 лет, он инвалид второй группы. Прокуратура обвиняла его в фиктивной постановке на учет 45 иностранных граждан через регистрацию в своей квартире площадью меньше 40 кв. м.

Дело сначала рассматривал Московский районный суд Казани, но в начале ноября его передали по подсудности в Ново-Савиновский суд.

Московский райсуд до этого дважды выносил приговоры Христосу по той же уголовной статье — в мае его оштрафовали на 60 тыс. рублей за фиктивную регистрацию 45 иностранцев, в августе — на 13 тысяч за такие же действия в отношении семи нелегалов. Во втором случае указывалось, что мужчина сделал это за денежное вознаграждение.

Во всех случаях в судебных материалах говорится, что Христос признал вину в полном объеме и раскаивается.

«Газета.Ru» писала, что мужчина имеет и другие судимости — за грабеж в 1996 году, за разбойное нападение в 1999-м и за кражу в 2007-м.

По данным «Бизнес Online», в 2014 году Христос состоял на учете у нарколога, но в 2015-м был снят с учета после того, как судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него органическое расстройство личности. Было установлено, что психическое заболевание спровоцировала тяжелая черепно-мозговая травма, полученная в 2010 году.