Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной, сообщило финансовое управление республики в среду, 13 мая.

«По соображениям безопасности сегодня с 15:00 (16:00 мск) до уведомления закрыты все пограничные переходы на границе с Украиной», — говорится в сообщении.

Словакия граничит с Украиной на востоке, на участке Закарпатской области. Столица региона — город Ужгород — находится в нескольких километрах от словацкой границы. Протяженность границы между Словакией и Украиной составляет около 97 км.

Речь идет о КПП «Ужгород», «Малый Березный» и «Малые Селменцы», на подъездах к ним образовались очереди и скопления людей, пишет «Страна.ua». Издание отмечает, что решение словацких властей было принято после того, как Закарпатье подверглось атаке дронов.

Отношения Украины и Словакии обострились после того, как последняя в январе 2026 года перестала получать российскую нефть по «Дружбе» из-за неисправности на украинском участке нефтепровода. В аналогичной ситуации также оказалась Венгрия.

Киев объяснял остановку транзита нефти по «Дружбе» необходимостью ремонта поврежденного трубопровода. В Венгрии и Словакии заявили о политической подоплеке произошедшего и попытке шантажа со стороны Украины. Тогдашний венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал предоставление Киеву еврокредита на 90 млрд евро, а Фицо предложил расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии, эту инициативу поддержало словацкое правительство.

В конце апреля Украина возобновила прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию.

13 мая словацкий президент Петер Пеллегрини заявил на полях саммита «Бухарестской девятки», что объемы вооружения, поставляемого из республики на Украину, будут расти. По его словам, Словакия стала одним из ключевых производителей боеприпасов в НАТО, а альянс остается и останется единым целым, несмотря на напряженность между государствами-членами блока и США.

Словацкий премьер Роберт Фицо, напротив, выступает против поддержки Украины. В ходе визита в Москву по случаю торжеств в честь 81-й годовщины Победы он заявил, что российско-украинский конфликт близится к концу, а Братислава выступает за взаимовыгодные отношения с Москвой. Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от Зеленского.