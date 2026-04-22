Ответственная за эксплуатацию украинского участка нефтепровода «Дружба» госкомпания «Укртранснафта» уведомила Венгрию о завершении ремонтных работ. Об этом сообщила венгерская нефтегазовая компания MOL в среду, 22 апреля. Киев по запросу Будапешта возобновит поставки по нефтепроводу в течение нескольких часов, сообщило агентство AFP со ссылкой на киевского чиновника.

В MOL сообщили, что украинская сторона также оповестила о прекращении режима «форс-мажорных обстоятельств», который действовал с 27 января по 21 апреля.

«Согласно уведомлению, АО „Укртранснафта“ готово возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию», — говорится в сообщении.

В свою очередь, министр экономики Словакии сообщила в соцсетях, что возобновление поставок по «Дружбе» в страну ожидается утром 23 апреля.

Агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что поставки нефти ‌по украинскому участку «Дружбы» возобновятся «в обеденное время» 22 апреля. По его словам, ​запрошенные MOL первые объемы «в равных долях пойдут ​в ⁠Венгрию и Словакию».

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации повреждений трубопровода, препятствовавших транзиту российской нефти. Он отметил, что украинская сторона выполнила свои договоренности и теперь рассчитывает, что Евросоюз разблокирует кредит на 90 млрд евро.

Как пишет Bloomberg, возобновление транзита российской нефти может открыть путь для разблокировки кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, на выдачу которого в феврале наложил вето Будапешт. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр говорил, что бывший премьер Виктор Орбан снимет вето на кредит, когда возобновятся поставки нефти.

Венгрия и Словакия не получали российскую нефть по «Дружбе» с конца января из-за неисправности на украинском участке нефтепровода. Украина назвала причиной ремонт трубопровода из-за повреждения. В Венгрии и Словакии заявили о политической подоплеке произошедшего и попытке шантажа со стороны Киева.

В Кремле 21 апреля заявили, что российская сторона технологически готова к возобновлению транзита по «Дружбе» в Венгрию, отметив, что все зависит от Киева.