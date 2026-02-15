Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в затягивании запуска трубопровода, по которому российская нефть поступает в Восточную Европу транзитом через украинскую территорию. Об этом сообщает Reuters.

В ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе глава словацкого правительства заявил, что Киев намеренно препятствует возобновлению работы трубопровода, чтобы таким образом надавить на Венгрию и заставить ее отказаться от блокировки вступления Украины в Евросоюз.

Ранее МИД Украины заявил, что транзит российской нефти, предназначенной для Восточной Европы, по украинскому участку нефтепровода «Дружба» приостановлен с 27 января в связи с атакой со стороны России. Фицо выразил уверенность в том, что на самом деле эта приостановка имеет политическую подоплеку.

«Я воспринимаю происходящее сегодня вокруг нефтяной отрасли как политический шантаж в отношении Венгрии из-за ее бескомпромиссной позиции по вопросу членства Украины в ЕС», — сказал Фицо, заявив, что Словакия располагает информацией о возможности запуска трубопровода.

По его словам, «если Венгрия согласится на членство Украины в ЕС, возможно, начнутся поставки нефти».

Ранее схожее заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. 13 февраля он обвинил Украину в задержке возобновления поставок газа. Словакия и Венгрия продолжают закупать российские энергоносители вопреки стремлению ЕС полностью от них отказаться. Власти обеих стран утверждают, что их экономика зависит от дешевых по сравнению с альтернативами поставок из России.

На недавней Мюнхенской конференции президент Украины дважды оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — в частности, заявил, что тот не знает значения слова «стыд».