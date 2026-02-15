Президент Украины Владимир Зеленский публично оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот забыл о значении слова стыд. Об этом сообщает «Европейская правда».

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоялась церемония вручения премии имени Эвальда фон Клейста, которой был удостоен украинский лидер. Зеленский поблагодарил союзников Украины, а также упомянул некоего Виктора, который, по его словам украинского лидера, мотивирует Европу становиться лучше.

«И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд», — сказал Зеленский.

Ранее украинский президент уже выступал с оскорбительными заявлениями в адрес венгерского премьера, заявив, что тот думает лишь о том, как бы «отрастить свой живот», а не об увеличении армии. Зеленский считает, что Венгрия должна этим озаботиться, чтобы «остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта» (так он намекнул на события 1956 года, когда советская армия подавила восстание в Венгрии против «просоветского режима» — прим. RTVI).

В ответ Орбан поблагодарил Зеленского за «очередную предвыборную речь» в поддержку вступления Украины в ЕС. По его словам, благодаря этому высказыванию венгры «яснее» увидят ситуацию.

«Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — написал он в соцсети X.

Это не первая перепалка между политиками. Например, в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что каждый Виктор, живущий на европейские деньги, продающий европейские интересы, «заслуживает подзатыльник».

Орбан, в свою очередь, сказал, что несмотря на «тщательно подобранные» оскорбления, Венгрия продолжит поддерживать Украину, в частности снабжать электроэнергией и топливом. Он отметил, что «жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает».