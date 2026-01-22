Несмотря на «тщательно подобранные» оскорбления президента Украины Владимира Зеленского, Венгрия продолжит снабжать страну электроэнергией и топливом, а также помогать украинским беженцам. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в X.

Таким образом политик отреагировал на высказывания украинского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. В частности, Зеленский заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Он не уточнил, кого имеет в виду, но среди европейских лидеров есть один человек с таким именем — Виктор Орбан.

В свою очередь Орбан в посте подчеркнул, что он не сможет прийти «к взаимопониманию» с украинским лидером. Премьер-министр отметил, что является «свободным человеком, служащим венгерскому народу». Зеленского же он назвал «человеком в отчаянном положении», который «уже четвертый год не может или не хочет» положить конец военному конфликту, несмотря на «всяческую помощь» президента США.

«Украинский народ, несмотря на ваши тщательно подобранные оскорбления, по-прежнему может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, а также поддерживать беженцев, прибывающих из Украины», — написал Орбан.

Венгерский вице-премьер добавил, что «жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает».

Это не первый случай резкой критики со стороны украинского президента в адрес Орбана. Ранее Зеленский допускал подобные высказывания, комментируя позицию венгерского лидера, который сомневается в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

Со своей стороны, Орбан неоднократно заявлял о сохраняющихся в Украине коррупционных проблемах, критикуя тех, кто утверждает об успешных реформах. Он также подчеркивал, что венгерские деньги должны работать на развитие самой Венгрии, а не на роскошную жизнь украинской элиты.

Кроме того, Венгрия не раз занимала позицию, блокирующую принятие новых санкционных мер против России, но в итоге одобряла их после диалога с руководством ЕС. Орбан также неоднократно выражал несогласие с инициативой направлять средства от замороженных российских активов на поддержку Украины.