Вооруженный конфликт с Украиной нарастает, считает основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Свое мнение он высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Конфликт продолжается и нарастает. Он нарастает. Это очень опасный конфликт, очень серьезный и очень опасный», — сказал Явлинский.

По его словам, подходящие моменты для прекращения огня «были пропущены». «Сейчас нет [такого] момента. Я его не вижу, по крайней мере. На данный момент ситуация очень опасная и очень плохая», — утверждает Явлинский.

Он также заявил, что до возвращения Дональда Трампа в Белый дом «разговор о прекращении огня вообще считался крамолой». «Потом появился Трамп, и поскольку Трамп стал об этом говорить, то к этому стали присоединяться», — отметил основатель «Яблока».

Однако, по мнению Явлинского, «Трамп ни с чем не справился». «Его позиция сохранилась, но он не смог повлиять на Европу. У Европы другая позиция, у Украины другая позиция», — добавил Явлинский.

7 июня лидеры Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление о том, что их страны договорились увеличить военную помощь Украине и совместно разрабатывать дальнобойное оружие и системы ПРО. В заявлении подчеркивается «настоятельная необходимость» наращивать производство ракет-перехватчиков и совместно разрабатывать противобаллистические и дальнобойные ударные системы.

В качестве площадок для дальнейшей координации помощи Украине названы предстоящий саммит G7, следующая встреча «Коалиции желающих» и саммит НАТО.