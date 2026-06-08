Великобритания, Франция и Германия договорились наращивать военную помощь Украине и совместно разрабатывать дальнобойное оружие и системы противоракетной обороны. Соответствующее заявление после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня опубликовали британский премьер-министр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

В заявлении лидеров трех стран особо подчеркнута «настоятельная необходимость» наращивать производство ракет-перехватчиков и совместно разрабатывать противобаллистические и дальнобойные ударные системы. В качестве площадок для дальнейшей координации помощи Киеву названы предстоящий саммит G7 в Эвиане, следующая встреча «Коалиции желающих» и саммит НАТО в Анкаре.

Отдельно лидеры условились расширять долгосрочное промышленное сотрудничество с Украиной и использовать ее боевой опыт для укрепления оборонного потенциала Европы.

По итогам встречи Стармер, Макрон и Мерц также обозначили пять условий урегулирования конфликта Москвы и Киева. Первое — немедленное и полное прекращение огня. Второе — нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров, а международно признанные границы не могут изменяться силой. Третье — Украина должна получить «надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности», опирающиеся на договоренности, достигнутые в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026-го.

Четвертое — российские активы останутся замороженными до выплаты компенсации Киеву. Пятое — интересы европейской безопасности должны быть защищены при любом соглашении, а любые договоренности, затрагивающие ЕС и НАТО, потребуют согласия стран — членов этих объединений.

Лидеры трех европейских стран также поддержали идею прямого диалога между Украиной и Россией при «активном участии США и европейских стран». «Мы твердо продолжим поддерживать Украину», — говорится в документе.

В конце мая The Economist писал, что Зеленский поручил готовиться еще к двум-трем годам боевых действий. «Как бы паршиво все ни выглядело, мы справимся», — сказал изданию высокопоставленный источник в украинской разведке.

При этом переговоры при посредничестве США зашли в тупик — 22 мая Вашингтон объявил о выходе из процесса. Россия, в свою очередь, неизменно выступает против поставок вооружений Киеву, расценивая их как фактор, затягивающий конфликт, и заявляет об открытости к мирному урегулированию, не видя, однако, аналогичной готовности со стороны Украины.