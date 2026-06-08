В Армении правящая партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна набрала на парламентских выборах почти 50% голосов, что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство. Три оппозиционные партии набрали в сумме чуть более 37%, следует из предварительных данных ЦИК республики по итогам подсчета голосов на всех участках.

По данным Центризбиркома, среди четырех политических сил, проходящих в парламент — Национальное собрание, голоса распределились так:

партия «Гражданский договор» — 49,81% (727 160 голосов);

блок «Сильная Армения» основателя группы компаний «Ташир», миллиардера Самвела Карапетяна — 23,29% (340 062);

блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,94% (145 097);

партия «Процветающая Армения» одного из богатейших бизнесменов страны Гагика Царукяна — 4% (58 368).

Явка на выборах составила почти 59%, проголосовали 1 476 916 человек.

Всего в выборах 7 июня участвовали 18 политических сил — 16 партий и 2 блока. Для прохождения в парламент партиям нужно было набрать не менее 4% голосов, блокам — от 8%.

Экс-министр юстиции Армении Арпине Ованнисян подсчитала на основе данных ЦИК, что правящая партия получит в новом составе парламента 61 мандат. Ей не хватает 9 депутатских мест для получения большинства в две трети, передает Sputnik Армения.

Три оппозиционные силы в сумме получат 44 мандата: 28 — у «Сильной Армении», 11 — у блока «Армения» и 5 — у партии «Процветающая Армения».

Пашинян заявил, что выборы стали, по его словам, «разгромом трехглавой партии войны».

Ранее в ходе пресс-конференции премьер сообщил, что Армения под его руководством продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но также продолжит участвовать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«И мы будем развивать наши отношения и с РФ, и с другими странами ЕАЭС. Мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках ЕАЭС», — цитирует его ТАСС.

Пашинян допустил, что на будущем референдуме армянский народ может проголосовать против вступления в ЕС и за сохранение членства в ЕАЭС. Однако такой референдум организуют не в ближайшее время, дал понять премьер.

«Для референдума мы должны как минимум официально обратиться в ЕС для членства или быть кандидатом в члены ЕС. Пока одной из этих ситуаций не существует, у нас нет предмета референдума. Когда будет предмет референдума, тогда будет референдум», — сказал он.

По словам Пашиняна, республика пока не готова стать членом Евросоюза. Первой целью нового правительства во главе с «Гражданским договором» будет «реформирование страны и приведение ее к уровню, соответствующему стандартам ЕС».

«Это значит, что сперва нам надо продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. После этого это уже политический вопрос», — пояснил он.

Незадолго до выборов лидеры России, Беларуси, Казахстана и Киргизии в совместном заявлении призвали провести в Армении в возможно короткие сроки общенациональный референдум о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

Пашинян ответил в видеообращении в соцсети, что время проведения референдума является «важным вопросом», но пока это не актуально. По его словам, страна продолжит «спокойно, без споров, без нервов» работать в ЕАЭС, пока такое решение не станет неизбежным.