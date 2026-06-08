Подсчет голосов второго тура президентских выборов в Перу, как ожидается, затянется, поскольку предварительные результаты не позволяют определить победителя. Об этом сообщает Reuters.

По данным быстрых подсчетов Ipsos, левый конгрессмен Роберто Санчес получает 50,3% голосов, а Кейко Фухимори — 49,7%. Глава Ipsos Альфредо Торрес заявил, что речь идет о технической ничьей, и для определения победителя потребуется полный подсчет. При этом официальные данные на основе более половины бюллетеней дают преимущество Фухимори — 51,2% против 48,8% у Санчеса. Избирательная комиссия Перу (ONPE) продолжает подсчет.

Избирательная кампания проходила под лозунгами борьбы с преступностью и социально-экономическим неравенством. Голоса из Лимы, где сильны позиции Фухимори, поступают быстрее, тогда как поддержка Санчеса выше в сельских районах. «До того, как мы узнаем окончательный результат, еще пройдут долгие дни», — заявила Фухимори. Эксперты отмечают, что возможная победа Санчеса вызывает обеспокоенность рынков. Сам кандидат предлагает реформы, включая новую конституцию и пересмотр условий добычи полезных ископаемых.

Первыми в мире проголосовали перуанцы в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Южной Корее, Китае, Сингапуре, Филиппинах и Малайзии — их участки открылись позавчера из-за разницы часовых поясов. Победитель станет девятым президентом Перу за последние десять лет — страна переживает эпоху политической нестабильности, связанной с чередой парламентских отстранений президентов.

В первом туре выборов приняли участие 35 кандидатов. Фухимори прошла во второй тур с 17% голосов, а Санчес — всего с 12%. После первого тура Национальное избирательное жюри объявило о проведении Международного компьютерного аудита системы подсчета голосов — из-за обвинений в нарушениях. Например, на некоторых участках были обнаружены бюллетени с заранее проставленной галочкой и зафиксированы «карусели».

Кто такая Кейко Фухимори

Дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори. Политик правого толка, в своей кампании опирается на наследие отца, в том числе его жесткую линию в борьбе с преступностью и левыми повстанцами. Ранее пыталась дистанцироваться от его авторитарной политики. Неоднократно участвовала в президентских выборах — текущий второй тур стал для нее четвертым. В 2021 году проиграла Педро Кастильо с минимальным отрывом.

Кто такой Роберто Санчес

Левый конгрессмен, выступающий с программой социально-экономических реформ. Ведет кампанию с акцентом на борьбу с неравенством и поддержку сельских регионов, где пользуется значительной поддержкой. Предлагает новую конституцию, пересмотр условий добычи полезных ископаемых и увеличение инвестиций в регионы. В ходе кампании часто появляется в причудливой шляпе. Сам кандидат утверждает, что эта широкополая крестьянская шляпа, отсылка к бывшему президенту Педро Кастильо. Тот носил такую ​​шляпу, она стала символом для беднейших слоев населения. Прямо в день второго тура Санчес навестил Кастильо в тюрьме Барбадило.

Кастильо осужден за попытку переворота 7 декабря 2022 года. Во время голосования в конгрессе об импичменте, Кастильо выступил с телеобращением, в котором объявил о роспуске конгресса и введения чрезвычайного положения. Конгресс объявил это госпереворотом и проголосовал за отстранение Кастильо от должности. Его арестовали в тот же день. Суд приговорил Кастильо к 11 годам, 5 месяцам и 15 дням лишения свободы.