Украинские власти знают, что нынешнее правительство Венгрии не допустит вступления Украины в Евросоюз, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он подчеркнул, что именно по этой причине Киев попытается повлиять на предстоящие парламентские выборы в стране.

«Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — заявил глава правительства Венгрии.

Так Орбан прокомментировал представленную ЕС «дорожную карту» для Украины, которая предполагает ускоренное вступление страны в Евросоюз в 2027 году, а также выделение $800 млрд в течение десяти лет. Ранее он уже говорил, что Венгрия этот план не поддержит и уже в феврале запустит национальную петицию против финансовой поддержки Киева.

Орбан убежден, что Украина попытается вмешаться во внутренние дела Венгрии и будет лоббировать оппозицию на предстоящих парламентских выборах. Политик отметил, что он «не в восторге от этого», однако предупредил, что страна будет бороться с украинским вмешательством.

Для вступления в Украины в состав Евросоюза необходимо согласие всех 27 стран-членов объединения.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, аналогичная ситуация складывалась и на парламентских выборах в апреле 2022 года. Киев прекрасно знает, что «проукраинское правительство может появиться в Венгрии только в том случае, если они уберут нас с дороги», подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

О том, что Украина попытается повлиять на исход парламентских выборов, Сийярто писал в своих соцсетях еще в октябре 2025 года. Он отмечал, что в случае прихода к власти «марионеточного правительства Брюсселя», Венгрия станет «воротами для украинской мафии».

«Очевидно, все препятствия для вступления Украины в Евросоюз будут устранены, деньги венгерского народа также потекут в Украину, некачественная сельхозпродукция потечет в Венгрию, разорит венгерских фермеров», — писал глава МИД Венгрии.

В последние месяцы отношения между Венгрией и Украиной остаются напряженными. Это проявляется, в частности, в резких высказываниях Орбана и Зеленского друг о друге.

Так, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января президент Украины заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник». Зеленский не уточнил, о ком он говорит, однако среди европейских лидеров есть лишь один Виктор — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ответ Орбан написал, что, несмотря на «тщательно подобранные оскорбления», Венгрия продолжит принимать беженцев из Украины и снабжать страну топливом и электроэнергией. Он подчеркнул, что «жизнь рассудит все остальное», а каждый получит по заслугам.