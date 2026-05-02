Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, центральной темой разговора стало вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Братислава поддерживает Киев в этом вопросе.

«Надо иметь крепкие отношения между нашими государствами, и мы оба заинтересованы в этом. Было важно услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском союзе и готова делиться своим опытом вступления», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Фицо подтвердил, что поддерживает намерение Украины стать частью ЕС, пояснив, что желает соседнему государству стать стабильной и демократической страной. При этом он отметил, что по некоторым вопросам их взгляды с Зеленским расходятся.

«Несмотря на то, что у нас разные мнения по некоторым темам, у нас общий интерес в добрых и дружественных отношениях Словакии и Украины», — сообщил премьер.

Лидеры двух государств договорились провести встречу 4 мая на полях предстоящего в Ереване саммита Европейского политического сообщества и о взаимных визитах друг к другу. Кроме того, правительства Словакии и Украины продолжат совместные консультации.

Фицо также подчеркнул, что никакое мирное соглашение в конфликте с Россией невозможно без согласия украинской стороны.

Схожую позицию политик выражал в октябре 2025 года. После общения с украинским премьером Юлией Свириденко он заявил, что Словакия «не будет той страной, которая тормозит вступление Украины в ЕС». Тогда же он добавил, что Братислава готова передать Киеву весь накопленный опыт евроинтеграции.

Отношения двух стран стали напряженными после того, как в январе 2026 года Венгрия и Словакия перестали получать российскую нефть по «Дружбе» из-за неисправности на украинском участке нефтепровода. Киев объяснил остановку необходимостью ремонта поврежденного трубопровода.

В Венгрии и Словакии заявили о политической подоплеке произошедшего и попытке шантажа со стороны Киева. Венгерский премьер Виктор Орбан заблокировал предоставление Киеву еврокредита на 90 млрд евро, а Фицо предложил расторгнуть соглашение с «Укрэнерго» об аварийных поставках электроэнергии — инициативу поддержало правительство Словакии.

В апреле Орбан проиграл выборы, а лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержавший победу на парламентских выборах в республике, потребовал от Зеленского как можно скорее запустить нефтепровод «Дружба». 22 апреля стало известно, что Украина возобновила прокачку нефти по трубопроводу в Венгрию и Словакию.