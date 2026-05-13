МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, следует из карточки, опубликованной в базе данных ведомства, передает «Интерфакс» 13 мая.

Как следует из карточки, 55-летний Уоллес разыскивается по статье УК РФ, но не уточняется по какой. Что стало поводом для уголовного дела в отношении британского экс-министра обороны, также не сообщается.

В октябре 2025 года депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости призвал объявить Уоллеса в розыск из-за его высказываний о Крыме. Речь идет о выступлении экс-министра на Варшавском форуме по безопасности, в ходе которого он заявил, что Крым нужно сделать «непригодным для жизни».

«Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности <…>. Нам нужно задушить Крым», — сказал он.

Как заявил Уоллес, если этого добиться, президент России Владимир Путин «поймет, что ему есть что терять». Он также призвал применить немецкие дальнобойные ракеты «Таурус», чтобы уничтожить Крымский мост.

В Кремле, отвечая на вопрос о словах Уоллеса про Крым, заявили, что не считают необходимым комментировать высказывания бывших зарубежных чиновников, «тем более тех, кто делает такие глупые заявления».

Бен Уоллес занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 по 2023 год.