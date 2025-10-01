В Кремле не считают необходимым комментировать заявления бывших зарубежных чиновников в адрес России, в том числе экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего сделать Крым «непригодным для жизни». Об этом заявил на брифинге 1 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимым их комментировать», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Ранее Уоллес выступил на Варшавском форуме безопасности с призывом сделать Крым «непригодным для жизни», передает The Guardian. «Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности <…>. Нам нужно задушить Крым», — заявил экс-глава Минобороны Британии.

По словам Уоллеса, если этого добиться, президент России Владимир Путин «поймет, что ему есть что терять».

Бывший британский министр также призвал применить немецкие дальнобойные ракеты «Таурус», чтобы уничтожить Крымский мост.

Слова Уоллеса о Крыме — это «позор всем фальшивым европейским ценностям, а также их современным политикам и „офицерам“», написала в своем телеграм-канале советник генпрокурора России, бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

«Грубо говоря, Бен Уоллес призывает к геноциду жителей полуострова, а это 2,5 млн человек, только из-за того, что Президент России любит Крым. Тем самым, видимо, хочет отомстить и сделать ему «больно» <…> Что это, если не угроза мирному населению полуострова?» — говорится в посте.

В разговоре с агентством РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева выразила мнение, что Уоллес своим заявлением перешел рамки разумного. По словам сенатора, британский экс-министр — «злобствующий, не совсем здоровый, сумасшедший человек».