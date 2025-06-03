Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RTVI назвал «тревожным звонком» попытку атаки СБУ на Крымский мост 3 июня. При этом Киев выдает желаемое за действительное, заявляя, что в действие было приведено якобы более тонны тротила, отметил депутат.

«Нужно понимать, что 1 100 кг тротила — это гигантский заряд, способный полностью уничтожить девятиэтажное здание, разрушить бункер, скрытый под двумя-тремя метрами бетона и вызвать серьезное землетрясения в радиусе до пяти километров от эпицентра. Ничего подобного мы не наблюдали», — сказал Журавлев.

Он отметил, что «слегка повреждена» лишь защита Крымского моста, а сам он, согласно спутниковым снимкам, работает в обычном режиме.

«Вместе с тем сам факт того, что к объекту сумели так близко подобраться — тревожный звонок, который должен разбудить охрану и спецслужбы. Очевидно, что эту символическую цель поразить враги будут стараться изо всех сил, и меры безопасности нужны беспрецедентные», — подчеркнул Журавлев.

Службе безопасности Украины (СБУ) 3 июня отчиталась об «уникальной» подводной операции, в результате которой опоры Крымского моста якобы получили сильные повреждения на глубине за счет «1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте». Спецслужба заявила, что в 4:44 утра якобы было активировано первое взрывное устройство, вследствие чего мост «фактически находится в аварийном состоянии».

Российские военные телеграм-каналы утверждают, что ВСУ пытались атаковать мост подводным дроном. При этом опора переправы не пострадала, поскольку удар пришелся в защитные заграждения. Часть обломков дрона выбросило на дорожное полотно, в связи с чем движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Спустя три часа движение возобновилось.

Z-каналы также назвали «феерическим бредом» заявление СБУ о якобы заложенной на мосту «тонне тротила». При такой мощности «картина взрыва была бы совсем иная», указал телеграм-канал «МИГ России».

В 15:23 мост снова перекрывали, ближе к шести вечера ограничения сняли. Военкоры писали о новой попытке ВСУ атаковать мост беспилотными катерами.

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев в разговоре с RTVI назвал заявление СБУ о якобы подрыве опор Крымского моста «фашистскими провокациями для того, чтобы сорвать отдых людей». По его словам, Крым и Крымский мост надежно защищены.