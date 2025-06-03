Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о якобы повреждении подводных опор Крымского моста в результате применения взрывчатки. Мост, как утверждается, находится «фактически в аварийном состоянии». Минобороны России не комментировало эту информацию. Российские военные каналы пишут, что опора моста не пострадала, удар пришелся на защитные ограждения. Что известно — в материале RTVI.

СБУ утверждает, что «новая уникальная спецоперация» по поражению Крымского моста готовилась несколько месяцев под личным контролем руководителя ведомства Василия Малюка.

Опоры моста якобы были заминированы при помощи 1,1 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте, а утром 3 июня «первое взрывное устройство было активировано».

«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна <…>. Фактически мост находится в аварийном состоянии», — утверждается в заявлении СБУ.

Минобороны России не комментировало информацию об атаке на Крымский мост.

Около шести утра 3 июня телеграм-канал, публикующий оперативные данные о дорожной ситуации на Крымскому мосту, сообщал, что движение транспорта по нему временно перекрыто. В 9 утра канал отчитался о возобновлении движения.

Телеграм-канал Mash писал, что около шести утра средства ПВО якобы сбили над мостом украинский реактивный дрон, обломки которого упали на дорогу. В этот момент по мосту ехали машины со стороны Тамани, но, «к счастью, никого не задело», говорится в сообщении. Закрытие моста на три часа канал объяснил тем, что специалисты проверяли дорогу и убирали обломки беспилотника.

«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», — написал в своем телеграм-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, призвав доверять только официальным данным.

Еще один советник главы Крыма Александр Талипов заявил, что «никакой закладки взрывчатки на опоры моста утром не было». По его словам, в защитную сетку опор врезался беспилотный катер.

«Пострадали медузы и оглушен косяк кильки», — пошутил он.

Талипов добавил, что с утра в небе над Крымом «активно вели разведку» американские самолеты.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил со ссылкой на источник, что СБУ пыталась атаковать Крымский мост подводным дроном.

«На видео, которое я не буду публиковать, видно, если присмотреться. Дрон явно был небольшой, мощность взрыва была очень маленькая, цель СБУ — исключительно пиар и запись видео взрыва», — пишет Царев.

Он назвал повреждения «чисто косметическими», подчеркнув, что мост «цел» и работает в обычном режиме, а «ущерб нулевой».

Что пишут Z-каналы

Военный блогер Владимир Романов сообщил, что с 6 до 8 утра ВСУ пытались нанести комбинированный удар по Крымскому мосту с применением воздушных и морского дронов.

«Средства атаки уничтожены на подлете/подходе. Мост повреждений не имеет. Движение по мосту осуществляется в штатном режиме», — написал он.

По версии телеграм-канала «Повернутые на войне», ВСУ запустили «тихоходный подводный дрон по координатам», который врезался «в последний рубеж обороны опоры» Крымского моста. «Урон — отбойник на пролете, на который вылетел металл от защиты», — пишет канал.

Если раньше ВСУ пытались атаковать Крымский мост беспилотниками, ракетами и беспилотными катерами, то теперь ударили по нему подводным аппаратом, пишет телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука.

Он повторил данные других российских источников о том, что опора моста не пострадала, поскольку удар пришелся в защитные заграждения. Часть обломков выбросило на дорожное полотно, утверждает канал.

«Хотя ресурсы противника рассказывают о якобы “минировании моста”, в действительности он с высокой вероятностью применял аппараты типа “Маричка” или “Толока”, разработка которых шла с 2023 года. При этом возможно использование и аппаратов другого типа, ранее широко не анонсированных», — рассуждает «Рыбарь».

Он назвал случившееся «ожидаемым», отметив, что «подготовка к такому сценарию шла давно: опоры обносили защитными сооружениями, у моста возводили ряды боновых заграждений».

Канал Fighterbomber предположил, что либо «это действительно подводный дрон, каким-то образом прошедший все линии бонов, боевых дельфинов и морских котиков, и прочих роботов — взорвавшийся на последнем их рубеже, либо это поработали боевые пловцы из кожи и мяса».

Z-каналы высмеяли заявление СБУ о том, что для подрыва опоры якобы использовалось более одной тонны взрывчатки. Fighterbomber оценил мощность устройства «максимум» в 50 кг.

«Больше всего я поржал с 1500 кило взрывчатки. <…> От полутора тонн любая опора сложилась бы, даже при попадании в защиту», — пишет военный летчик с позывным «Воевода».

«МИГ России» называет данные СБУ о «тонне тротила» «феерическим бредом» — если бы на мосту была заложена бомба такой мощности, «картина взрыва была бы совсем иная», отмечает телеграм-канал.

«Ясно, что никакого подрыва опор крымского моста не было, это неудавшееся попытка. Или просто пиар-акция», — считает он.

Военкор Александр Коц в свою очередь задался вопросом, «откуда у СБУ кадры с камер наблюдения самого моста и пространства под ним и к каким еще камерам у СБУ есть доступ».

Вторая попытка атаки

Днем 3 июня военные каналы сообщили о попытке повторной атаки Крымского моста. По словам Владимира Романова, силами Черноморского флота и береговой охраны там уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Движение по мосту временно перекрыто.

В бухте Севастополя приостановлено движение морского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что флот проводит в районе Северного и Южного молов тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне «с применением различных видов оружия».

Некоторые паблики на фоне новых сообщений об атаках начали публиковать видео Крымского моста в дыму, однако это старые кадры, пишет «Страна.ua». Телеграм-канал «Война с фейками» отмечает, что дым над мостом — «обычная завеса», которую применяют при атаке на объект.

«Прямо сейчас российские военные отбивают атаку на мост», — сообщает канал.

Комментируя вторую атаку, канал «Два майора» предположил, что ВСУ «пробудили» «спящие» беспилотные катера после первой провальной попытки повредить мост, но их помогли задержать и уничтожить надводные заграждения и баржи.