Кинокомпания «Кинотека» приобрела права на экранизацию повести Карена Шахназарова «Курьер», по мотивам которой в 1987 году был снят одноимённый фильм. Режиссёром новой адаптации выступит Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»), сценарий напишет Михаил Зубко («Непослушник», «Первый на Олимпе»), продюсером проекта станет Георгий Малков. Об этом сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».

«Мы не переснимаем фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноимённой повести Карена Шахназарова. Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных», — заявил Ермолов.

Действие картины будет перенесено в современные реалии. В центре сюжета — курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет себя в жизни. Старт съёмок запланирован на июнь, актёрский состав пока не раскрывается. Релиз фильма в кинотеатрах намечен на первый квартал 2027 года.

Карен Шахназаров, автор повести и режиссёр оригинальной картины, прокомментировал проект: «Мне кажется, взаимоотношения родителей и детей, особенно в этом возрасте — в 17 лет, — это вечные проблемы. Когда молодой человек вступает в жизнь, он всегда хочет самоутвердиться. Этот процесс не зависит от эпохи».

По его словам, темы, поднятые в повести, остаются актуальными: «С одной стороны, любое поколение отличается, а с другой — все поколения очень похожи, потому что люди есть люди. Никто не отменял естественные человеческие проявления, которые не зависят ни от эпохи, ни от технологий: есть мобильные телефоны или нет, есть компьютеры или нет. Человек точно так же испытывает те же чувства — счастья, разочарования, любви, ненависти, страсти. Меняется антураж, а по большому счёту человек остается прежним».

Фильм Карена Шахназарова «Курьер» вышел на экраны в 1987 году и вошёл в программу Московского международного кинофестиваля. Новая экранизация приурочена к 40-летию выхода оригинальной картины.