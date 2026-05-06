Озвученный Польшей план создать самую сильную армию Европы к 2030 году фактически означает повторение сценария Второй мировой войны, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, разница будет только в том, что войну против РФ начнет весь Евросоюз.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил, что Польша намерена довести армию до 500 тыс. военнослужащих — 300 тыс. кадровых и 200 тыс. резервистов. По его словам, оборонный бюджет страны уже составляет 200 млрд злотых, дополнительно Варшава рассчитывает почти на 44 млрд евро в рамках европейской программы SAFE. Министр выразил уверенность в том, что к 2030 году у республики будет самая сильная армия в Европе.

По мнению Колесника, заявление польского министра весьма однозначное: «Они же уже практически официально объявляют, есть у них коллективное мнение, что к 2030 году будет война с Россией. Я думаю, они “маскируются” под 2030 год, но посмотрим, как там они с нами будут воевать».

Депутат напомнил, что Польша воевала против СССР в годы Великой Отечественной войны, и провел прямую параллель с нынешней ситуацией. По его словам, первые переговоры с Гитлером 26 января 1934 года провел лидер Польши Юзеф Пилсудский, после чего была подписана «Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей».

«Ничего не меняется. Польша тоже против нас воевала во время Великой Отечественной войны. Мы это забываем. <…> Потом был подписан договор о совместных действиях против России, поляки его тоже подписали. У них сейчас период ренессанса, реваншизм по всей Европе, готовятся к 2030 году», — отметил парламентарий.

При этом внутреннее единство Евросоюза депутат поставил под сомнение. «Поляки отхватили огромную часть территории Германии — кстати, наши войска это сделали, 640 тысяч [человек] мы потеряли при освобождении Польши — и часть Германии от Данцига до Штеттина отдали полякам. И вот благодарность», — сказал Колесник.

По его мнению, Берлин и Варшава «плохо поглядывают» друг на друга: немцы хотят вернуть эти территории, поляки требуют репараций.

«Как пауки в банке. Единственное, что их объединяет, — это русофобия», — отметил он.

Парламентарий также перечислил страны, чьи граждане воевали против СССР, — Чехия, Словакия, Германия, Австрия, Венгрия, Норвегия и Швеция.

«Скажем так — к 2030 году весь Евросоюз собирается пойти на нас. Но если посмотреть, они уже воевали против нас: Чехия, Словакия, Германия, Австрия, Венгрия, Норвегия, Швеция, хотя она там изображала из себя нейтральную страну. Хотят, видимо, повторить. Мы им это обеспечим, поучаствуют там в качестве обвиняемых. Но я думаю, как бы раньше они между собой не перегрызлись, так как не все в порядке внутри ЕС», — резюмировал Колесник.