Польша намерена к 2030 году создать самую сильную и многочисленную армию в Европе. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, выступая 6 мая на отраслевой конференции Defence24 Days в Варшаве.

«Трансформация до армии численностью 500 тысяч военнослужащих, в том числе 300 тысяч кадровых и 200 тысяч резервистов высокой готовности, является нашей стратегической целью. К 2030 году Польша будет располагать самой сильной и самой многочисленной армией в Европе — наилучшим образом организованной и оснащенной», — приводит польское Минобороны слова министра.

Оборонный бюджет страны, как отмечается в сообщении, уже составляет 200 млрд злотых. Также Варшава задействует европейские средства в рамках программы SAFE, которая предусматривает выделение республике в общей сложности почти 44 млрд евро на нужды обороны.

Косиняк-Камыш добавил, что ближайшие военные приоритеты страны — это дроны и антидроновые системы, искусственный интеллект и спутниковая разведка, а также ракеты дальнего высокоточного действия. При этом он подчеркнул, что нельзя делать ставку только на беспилотники.

«Без танков, самоходных гаубиц, традиционной техники, командных машин и систем связи — это нереально. Так же, как и без противовоздушной обороны и антидроновых систем», — сказал глава ведомства.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной доказал: беспилотники «изменили характер войны, однако они не изменили ее природу».

«Без дронов, без искусственного интеллекта, без недорогого военного снаряжения сегодня невозможно говорить об эффективной адаптации к реалиям поля боя. В то же время нельзя забывать, что ключевыми остаются подготовка, командование и наличие полного спектра возможностей во всех сферах — наземной, воздушной, морской (надводной и подводной), а также в киберпространстве. Использование искусственного интеллекта должно быть неотъемлемой частью этой системы. Построить армию исключительно из дронов невозможно», — добавил глава военного ведомства.

Параллельно в стране формируются новые военные структуры — Медицинский легион и Кибер-легион, а также Командование трансформации и обучения Вооруженных сил.

«Не каждый обязан надевать мундир, но уже сегодня тысячи IT-специалистов обеспечивают безопасность нашего киберпространства», — отметил министр.

Говоря об общеевропейском контексте, Косиняк-Камыш призвал ЕС действовать быстрее и решительнее. «Финансирование не может опираться исключительно на займы — необходимы также гранты. Защита восточного фланга — ответственность всего Союза. Расходы на оборону — это инвестиция в стратегическую автономию Европы», — заявил он.