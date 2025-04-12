Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал превратить страну в сильную военную державу, которая сможет «сдерживать Владимира Путина без поддержки США», но добиться этой цели будет крайне сложно, пишет Bloomberg.

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) достиг коалиционного соглашения с социал-демократами (СДПГ) о формировании правительства. Один из пунктов сделки был связан с увеличением расходов на оборону. В частности, новый кабмин обязался создать новый Совет нацбезопасности, провести модернизацию разведки, а также подразделений, отвечающих за кибербезопасность.

«Страна впервые с 1945 года пообещала создать армию, способную защищать как национальные, так и союзные территории. <…> Однако это может быть легче сказать, чем сделать», — уточняет Bloomberg.

Среди проблем, которые мешают реализации этой цели, агентство называет огромную бюрократию и раздробленность в Минобороны страны.

«Ключевые проекты модернизации неоднократно откладывались, а крупные стратегические ошибки — включая одобрение правительством продажи доли в портовом терминале Гамбурга китайским инвесторам — вызвали обеспокоенность относительно способности страны противостоять изощренным геополитическим противникам», — уточняется в статье.

Кроме того, в Германии, особенно среди молодежи, крайне скептично относятся к идее масштабного перевооружения армии, пишет Bloomberg. В материале уточняется, что у Берлина остается не так много времени, так как немецкая разведка по-прежнему считает, что Россия в 2029 году «будет готова к крупной войне».

«Ставки не могут быть выше. Если Германия потерпит неудачу, она рискует стать слабым звеном в архитектуре безопасности Европы в момент растущей неопределенности», — утверждает агентство.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что из-за пробелов в правовой базе и политике страны Берлин отстает от союзников и партнеров в «способности реагировать на меняющиеся угрозы безопасности».

Директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе отметил, что коалиция пока не достигла соглашения по ключевым вопросам: как разрастется военный аппарат и каким будет уровень трат на оборону.

Кроме того, пишет Bloomberg, немецкая армия «с трудом набирает достаточно солдат с момента отмены обязательной военной службы в 2011 году».

«В конце 2024 года в Германии было чуть более 181 тыс. военнослужащих, что немного меньше, чем в предыдущем году. Вопреки советам многих экспертов по обороне, коалиция заявила, что не будет восстанавливать воинскую повинность — “пока”», — говорится в статье.

Агентство также приводит результаты недавнего опроса FORSA/RTL, согласно которому только 9% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет заявили, что «готовы сражаться за свою страну в случае серьезной угрозы». При этом в последние годы бундесвер начал принимать для прохождения службы все больше несовершеннолетних.

Наибольшую популярность в стране среди молодежи набирают левая партия Die Linke («Левая» или «Левая партия»), которая выступает против милитаризации страны, а также ультраправая Alternative für Deutschland («Альтернатива для Германии»), «известная своей симпатией к России», пишет Bloomberg.