Все больше и больше несовершеннолетних проходят службу в бундесвере. Такие данные приводит министерство обороны Германии, сообщает портал Spiegel online.

За последние пять лет бундесвер принял на службу в общей сложности 7681 несовершеннолетнего. Об этом говорится в ответе министерства обороны ФРГ на запрос оппозиционной фракции левых в бундестаге.

Максимальный показатель был зафиксирован в 2023 году — 1996 новобранцев в возрасте до 18 лет по сравнению с 1773 годом ранее. Всего, по данным бундесвера, в 2023 году было набрано 18 800 военнослужащих.

По закону, добровольная служба в бундесвере возможна с 17-летнего возраста — с согласия родителей. Как известно, обязательный призыв в ФРГ был отменен в 2011 году, теперь служба проходит только по контракту.

Если бы желающим пойти по военной стезе пришлось ждать с началом обучения до 18-летия, многие оказались бы в невыгодном положении по сравнению со своими сверстниками, начинающими карьеру в гражданской сфере, пояснили в бундесвера. При этом 17-летние военнослужащие, как правило, не направляются в войска.

Спикер левых в бундестаге по вопросам образования Николь Гольке, тем не менее, раскритиковала эту практику. «Федеральное правительство, похоже, полностью отказалось от защиты несовершеннолетних от милитаризации», — заявила политик агентству dpa.

Левых, которые выступают против членства Германии в НАТО, также беспокоят выступления офицеров бундесвера в школах — в партии уверены, что это нарушает принцип нейтральности учебных заведений. Однако в минобороны ФРГ отрицают, что офицеры занимаются вербовкой молодых кадров. В оборонном ведомстве говорят, что на уроках подросткам дают базовые знания о политике безопасности и рассказывают о том, где и зачем бундесвер развертывает свои миссии.

В прошлом году сотрудники по делам молодежи прочитали 3460 лекций в школах и колледжах, охватив около 90 000 студентов и старшеклассников.