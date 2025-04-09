Теперь официально: в Германии создана правящая коалиция. Об этом объявили лидеры ХДС/ХСС и СДПГ, которые в среду, 9 апреля, вышли на пресс-конференцию, чтобы представить новый коалиционный договор. Переговоры заняли почти четыре недели. Подробности из Берлина в режиме реального времени передавал Spiegel online.

Презентовать коалиционное соглашение в берлинском Доме Пауля Лёбе (вспомогательном здании парламента, названном в честь социал-демократа времен Веймарской республики, председателя рейхстага в 1920-х и 1930-х годах) вышли четверо — глава Христианско-демократического союза и теперь уже без сомнений будущий канцлер Фридрих Мерц, его напарник из Христианско-социального союза, бессменный премьер Баварии с 2018 года Маркус Зёдер, сопредседатели Социал-демократической партии Германии Заския Эскен и Ларс Клингбайль.

«Из всех четырех лидеров партии у Фридриха Мерца явно самое счастливое выражение лица. Он достиг своей главной цели: его избрание на пост федерального канцлера теперь стало всего лишь формальностью», — передает Spiegel online.

Политики представили документ под названием «Ответственность за Германию» — это соглашение в рамках новой «большой коалиции» на 146 страницах. Для сравнения: в соглашении предыдущей «светофорной» коалиции, которое называлось «Осмелимся на больший прогресс», было 144 страницы.

Из новшеств — в кабмине появится новое «супервысокотехнологичное министерство» по научным исследованиям, технологиям и космосу. Об этом объявил Зёдер, большой франшизы «Звездный путь», уточняет Spiegel online. Несколько лет назад он даже запустил у себя в Баварии местную космическую программу.

Как ожидается, в ближайшее время будет объявлен состав будущего правительства. «Космическое» министерство достанется именно ХСС Зёдера. СДПГ, несмотря на поражение на последних выборах, готовится получить целых семь министерских кресел — в том числе, согласно утечкам, министерство обороны, министерство юстиции и министерство финансов. ХДС спустя почти 60 лет вновь возглавит министерство иностранных дел. Также христианские демократы рассчитывают взять стратегически важное министерство экономики и энергетики.

Мерц отметил, что точная дата выборов канцлера пока не определена. В качестве предварительного дня голосования в бундестаге (там и утвердят нового главу правительства) и приведения к присяге кабинета министров обсуждается 7 мая.