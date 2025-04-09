В Германии ждут оглашения нового состава правительства — как сообщают СМИ, правоцентристский блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились о новом коалиционном договоре. В ближайшее время лидеры трех партий должны выйти на пресс-конференцию и сообщить об итогах. Пока же предварительно известно о том, как распределились министерские посты.

По данным Spiegel online, Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получает семь руководящих постов:

Глава Федеральной канцелярии в ранге федерального министра

Министерство экономики и энергетики

Министерство иностранных дел

Министерство по делам образования, семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи

Министерство здравоохранения

Министерство транспорта

Министерство цифровизации и модернизации

СДПГ должна возглавить:

Министерство финансов

Министерство юстиции и защиты прав потребителей

Министерство труда и социальных дел

Министерство обороны

Министерство по делам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности

Министерство экономического сотрудничества и развития

Министерство жилищного строительства, городского развития и строительства

Баварцам из ХСС достается:

Министерство внутренних дел

Министерство исследований, технологий и космоса

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и отечества

Хотя СДПГ при уходящем канцлере Олафе Шольце достигла худшего результата в истории на федеральных выборах (16,4%), социал-демократы возглавят целых семь из семнадцати департаментов, отмечает Spiegel online.