В Германии ждут оглашения нового состава правительства — как сообщают СМИ, правоцентристский блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились о новом коалиционном договоре. В ближайшее время лидеры трех партий должны выйти на пресс-конференцию и сообщить об итогах. Пока же предварительно известно о том, как распределились министерские посты.

По данным Spiegel online, Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получает семь руководящих постов:

  • Глава Федеральной канцелярии в ранге федерального министра
  • Министерство экономики и энергетики
  • Министерство иностранных дел
  • Министерство по делам образования, семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи
  • Министерство здравоохранения
  • Министерство транспорта
  • Министерство цифровизации и модернизации

СДПГ должна возглавить:

  • Министерство финансов
  • Министерство юстиции и защиты прав потребителей
  • Министерство труда и социальных дел
  • Министерство обороны
  • Министерство по делам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности
  • Министерство экономического сотрудничества и развития
  • Министерство жилищного строительства, городского развития и строительства

Баварцам из ХСС достается:

  • Министерство внутренних дел
  • Министерство исследований, технологий и космоса
  • Министерство продовольствия, сельского хозяйства и отечества

Хотя СДПГ при уходящем канцлере Олафе Шольце достигла худшего результата в истории на федеральных выборах (16,4%), социал-демократы возглавят целых семь из семнадцати департаментов, отмечает Spiegel online.