В Германии ждут оглашения нового состава правительства — как сообщают СМИ, правоцентристский блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии договорились о новом коалиционном договоре. В ближайшее время лидеры трех партий должны выйти на пресс-конференцию и сообщить об итогах. Пока же предварительно известно о том, как распределились министерские посты.
По данным Spiegel online, Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получает семь руководящих постов:
- Глава Федеральной канцелярии в ранге федерального министра
- Министерство экономики и энергетики
- Министерство иностранных дел
- Министерство по делам образования, семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи
- Министерство здравоохранения
- Министерство транспорта
- Министерство цифровизации и модернизации
СДПГ должна возглавить:
- Министерство финансов
- Министерство юстиции и защиты прав потребителей
- Министерство труда и социальных дел
- Министерство обороны
- Министерство по делам окружающей среды, защиты климата, охраны природы и ядерной безопасности
- Министерство экономического сотрудничества и развития
- Министерство жилищного строительства, городского развития и строительства
Баварцам из ХСС достается:
- Министерство внутренних дел
- Министерство исследований, технологий и космоса
- Министерство продовольствия, сельского хозяйства и отечества
Хотя СДПГ при уходящем канцлере Олафе Шольце достигла худшего результата в истории на федеральных выборах (16,4%), социал-демократы возглавят целых семь из семнадцати департаментов, отмечает Spiegel online.