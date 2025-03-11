Вооруженные силы ФРГ (Бундесвер) испытывают серьезную нехватку кадров и большие проблемы с инфраструктурой. Об этом говорится в новом ежегодном докладе уполномоченной Бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хёгль, сообщают немецкие порталы Spiegel online и Zeit online.

«Защитных жилетов и касок достаточно, но солдат и боеприпасов не хватает, казармы обветшали, а войска постарели: ежегодный доклад парламентского уполномоченного по делам вооруженных сил содержит резкую критику состояния Бундесвера», — пишет Spiegel online.

Удержание личного состава остается одной из самых больших проблем немецких вооруженных сил, следует из отчета Хёгль. Власти ФРГ ожидают, что к 2031 году в армии будет служить 203 000 человек, а по состоянию на конец 2024 года численность Бундесвера составила 181 174 солдата.

Более того, средний возраст немецких военнослужащих вырос с 32,4 лет в 2019 году до 34 лет в 2024 году.

По словам Хёгль, немцы сталкиваются с препятствиями при продвижении по военной службе даже при соответствии всем требованиям. Она связала это с отсутствием необходимых штатных должностей в оборонном бюджете страны.

Как отмечает Zeit online, Хёгль также пожаловалась на отсутствие полных данных о годных к военной службе в системе воинского учета и призвала «срочно возобновить регистрацию, закрепленную в законе о воинской повинности».

На этом фоне парламентский комиссар предложила обсудить вопрос о возврате обязательной военной службы в Германии. Призыв в армию был отменен в стране в 2011 году.

Хёгль выступает за модель военной службы, которую предложил министр обороны Борис Писториус. Согласно его плану, с 2026 года все немецкие юноши, которым исполнилось 18 лет, должны будут предоставить властям информацию о своем желании и навыках для службы в Бундесвере.

Вместе с кадровой нехваткой Хёгль отметила и «значительные проблемы» с инфраструктурой, катастрофическое состояние некоторых казарм, а также нехватку боеприпасов, запасных частей и исправной крупной техники.

Впрочем, парламентский комиссар обратила внимание на небольшой прогресс, особенно в поставках оборудования. «Было сделано много улучшений, но предстоит еще многое сделать», — сказала она.

Хёгль заявила, что потребность в «полностью боеспособной» армии сейчас для Германии «важнее, чем когда-либо», и сравнила Бундесвер с танкером, которому нужно много времени, чтобы изменить курс. «Времени, которого у нас нет», — подчеркнула она.

По оценкам, немецким властям нужно около €67 млрд, чтобы реорганизовать Бундесвер. Вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует удвоить расходы на оборону до €100 млрд в год (или около 3% ВВП).