Бундесвер до конца марта представит оборонный план (OPLAN), в котором будут описаны действия на случай вовлечения страны в вооруженный конфликт, пишет Bild. Издание утверждает, что речь идет о «секретном» стратегическом документе на «несколько сотен страниц» и приводит некоторые выдержки из него.

О том, что в Германии готовят первый со времен холодной войны комплексный план обороны, 25 января сообщил портал MDR со ссылкой на Минобороны ФРГ. В документе, направленном в том числе на «сдерживание» России, будут прописаны действия сил безопасности, организаций и промышленности в случае начала военного конфликта с участием страны.

По данным Bild, план обороны составлен с расчетом на то, что Германия не будет «непосредственно граничить с фронтом», а выступит в роли транзитной страны, через которую проходят войска союзников, а также поставляются танки, ракеты и прочее вооружение.

Для того, чтобы солдат и технику могли оперативно доставить на поле боя даже в чрезвычайно ситуации, в OPLAN будут определены специальные транспортные маршруты, говорится в статье. В случае начала вооруженного конфликта некоторые автобаны и железнодорожные участки будут закрыты для движения гражданского транспорта, пишет Bild.

Согласно плану, предусмотрено размещение военных на ключевых дорогах, железнодорожных станциях и в портах с целью защиты объектов и транспорта от возможных нападений.

Как пишет Bild в плане указывается, что среди наиболее вероятных угроз эксперты выделяют диверсии на железной дороге, которые могут происходить на первом этапе конфликта. Также к числу угроз в документе относятся кибератаки (например, на электростанции или мобильную телефонную сеть) и кампании по дезинформации.

Какие еще действия в случае конфликта предполагает «секретный» план:

Бизнес должен будет оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и другого военного транспорта. Государство будет заключать контракты с компаниями, которые смогут обеспечивать Вооруженные силы водой и продовольствием;

Формирование до шести добровольческих полков, участники которых будут охранять инфраструктурные объекты, в том числе электростанции, после отправки военнослужащих регулярной армии на фронт;

Создание убежищ в подвалах и гаражах силами немецких граждан на фоне нехватки защитных сооружений и бункеров, которых в Германии всего насчитывается 579. В них может разместиться 477 тыс. человек, при том, что численность населения страны составляет 84,7 млн человек. По словам главы гражданской обороны Ральфа Тислера, «строительство убежищ в оставшееся время уже невозможно, да и нецелесообразно».