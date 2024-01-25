В Берлине впервые со времен холодной войны разработали новый комплексный план обороны на случай возникновения военной угрозы, пишет MDR со ссылкой на Минобороны Германии. Проект направлен на «сдерживание» России и противодействие саботажу критической инфраструктуры, кибератакам и дезинформации.

По данным портала, подготовленный документ, детали которого попадают под гриф «секретно», содержит сотни страниц. Его обсудят 31 января на симпозиуме в Берлине с участием экспертов по гражданской обороне, представителей полиции, энергетического и логистического сектора, ученых, а также союзников по Североатлантическому альянсу. Ожидается, что план окончательно согласуют к концу марта.

По словам главы территориального командования бундесвера Андре Бодеманна, проект разработали с опорой на существующее положение дел в области безопасности в Европе и в Германии в частности. Он отметил, что планирование является оборонительным и его главная цель — предотвратить возникновение военного конфликта.

MDR пишет, что сейчас Германия находится не на передовой, а «в тылу». Поэтому на Северо-Германской равнине не ожидают танковых сражений и высадки российских десантников, сказал Бодеманн. Среди направлений, по которым ведется работа, он отметил предотвращение попадания баллистических ракет в критические объекты силами ПВО, а также предотвращение кибератак на энергетические объекты и «дезинформации» населения.

В середине января таблоид Bild, ссылаясь на секретный документ бундесвера, написал о возможном сценарии, при котором Россия может напасть на восточный фланг НАТО в 2025 году.

По данным издания, эскалация якобы может начаться уже в феврале 2024 года, после успешного наступления российской армии на Украине. В секретных документах якобы написано, что Североатлантический альянс перебросит 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Сувалкский коридор между Беларусью и Калининградской областью Bild называет наиболее вероятным местом столкновения.

Посол Германии в Москве Александр Граф Ламбсдорфф, комментируя эту публикацию, в специальном интервью RTVI высказал мнение, что война России и государств-членов НАТО маловероятна, однако оборонные ведомства всех стран рассматривают разные сценарии.

«Bild — это газета, где все нужно рассматривать, конечно, с долей сомнения. Тут важно, что речь идет о документе — насколько можно предположить — сам я его не видел, в котором обсуждаются разные сценарии. И это то, чем всегда занимаются все оборонные ведомства — включая Минобороны здесь, в Москве», — заявил дипломат.

По его словам, такие вещи всегда остаются внутри министерств, а если журналисты получают к ним доступ, «это неизбежно приводит к опасениям и нервозности».

«Но я хочу сказать, что сценарии, которые прорабатываются, — оборонительные, на случай возможной эскалации со стороны России, на которую НАТО пришлось бы отвечать», — уточнил Александр Граф Ламбсдорфф.

Дипломат подчеркнул, что не знает, где журналисты «достали документ», на который ссылаются, «и существует ли он вообще».

«Надо полагать, что он все же существует — иначе бы газета о нем не писала. Но сценарии в нем очень теоретические, гипотетические — мы не ожидаем, что это случится», — заключил посол.