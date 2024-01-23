Берлин должен учитывать возможность военного конфликта с Россией и настроиться на нее. Об этом в эфире ZDF сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава ведомства пояснил, что речь идет не идет о «конкретной подготовке к нападению», однако «этого следует ожидать».

«А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо», — заявил Писториус.

По его словам, именно для этого в Литве размещается бригада немецкой армии. Глава Минобороны отметил, что, по мнению военных экспертов, Россия якобы будет в состоянии атаковать страну альянса через несколько лет. Писториус подчеркнул, что это только оценка, но «эти годы» надо использовать для интенсивного вооружения.

Кроме того, министр обороны отметил, что России нужно послать сигнал о том, что союзники хотят и могут себя защитить. «Нужно уметь воевать, чтобы не пришлось вести войну», — подчеркнул Писториус.

19 января министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы согласовали создание линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. В пресс-службе эстонского Минобороны отметили, что на них будет размещено 600 бетонных оборонительных сооружений. В ведомстве оценили стоимость работ в €60 млн.

В середине января Bild со ссылкой на секретный документ Министерства обороны Германии писал, что бундесвер рассматривает сценарий, при котором российские войска могут атаковать восточный фланг НАТО. Согласно описанному изданием сценарию, к июню 2024 года в ходе вооруженного наступления Россия отбросит назад Вооруженные силы Украины (ВСУ), после чего начнет «скрытую, а затем все более явную» атаку на Запад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать материал Bild. «В последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», ― пояснил представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью Bild «прошлогодним гороскопом».