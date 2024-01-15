Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать материал немецкого издания Bild о том, что в Германии якобы готовятся к возможному столкновению России с НАТО в 2025 году. Комментарий Пескова приводит РИА Новости.

«Я не стал бы комментировать это сообщение BIld, в последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», ― сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью Bild «прошлогодним гороскопом».

«Почитала немецкий “секретный план”, слитый в инфопомойку “Бильд”. Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», — написала дипломат в своем телеграм-канале.

В статье Bild от 14 января утверждается со ссылкой на секретный документ министерства обороны Германии, что бундесвер рассматривает сценарий, при котором Россия якобы может атаковать восточный фланг НАТО. Согласно описанному изданием сценарию, Россия к июню 2024 года отбросит ВСУ назад в ходе весеннего наступления, а спустя месяц якобы начнет сначала «скрытую, а затем все более явную атаку на Запад».

Предполагаемое нападение будет включать «кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии», утверждает Bild. Сценарий предполагает дальнейшие столкновения, после чего Россия якобы начнет масштабные учения с Беларусью.

В октябре Москва якобы может перебросить в Калининград войска и ракеты средней дальности, в результате чего прогнозируется обострение ситуации. В декабре, согласно сценарию бундесвера, в Сувалкском коридоре может произойти искусственно спровоцированный «пограничный конфликт» с беспорядками и жертвами. Затем Россия на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН «обвинит Запад в подготовке нападения», описывает Bild содержание секретного документа бундесвера.

В мае 2025 года НАТО примет решение о «мерах надежного сдерживания» и в «день Х» перебросит на восточный фланг 300 тыс. военных, утверждается в публикации. Вопрос, удастся ли в итоге сдержать Россию, остается в документе открытым, отмечает Bild.

В Минобороны Германии, комментируя публикацию, заявили, что военные рассматривают даже маловероятные сценарии.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сообщили Bild в ведомстве.

В конце октября 2023 года министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил об угрозе войны в Европе и добавил, что Германия должна быть готова к обороне.

В начале декабря президент США Джо Байден заявил об угрозе нападения России на НАТО в случае победы на Украине, отметив, что это втянет в конфликт и США. Президент России Владимир Путин назвал это заявление «полной чушью». По его словам, у Москвы «нет никаких резонов, никакого интереса ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО».