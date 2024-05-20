Президент и глава МИД Ирана — Эбрахим Раиси и Хосейн Амир Абдоллахиян — погибли в результате крушения вертолета, произошедшего 19 мая недалеко от ирано-азербайджанской границы. Кто теперь будет исполнять президентские обязанности и что происходит в Иране, — в материале RTVI.

Что говорит Конституция

По иранской Конституции (ст. 131) после смерти президента его полномочия должны перейти к первому вице-президенту страны — Мохаммаду Мохберу. Это происходит с одобрения Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которому, как отмечает Reuters, во всех государственных делах «принадлежит последнее слово».

После этого совет, состоящий из первого вице-президента, спикера парламента и главы судебной власти, должен организовать выборы нового президента. Выборы должны состояться в течение 50 дней.

Мохаммад Мохбер родился 26 июня 1955 года, занимает должность вице-президента с 8 августа 2021 года. До этого он с 2007 года возглавлял штаб по исполнению распоряжений бывшего духовного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. В годы Ирано-иракской войны был медиком в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

В октябре 2022 года западная пресса утверждала, что Мохбер в составе иранской делегации приезжал в Москву для переговоров о поставках России ракет и дронов. Агентство Reuters передавало со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников и еще двух иранских дипломатов, что по итогам встречи Иран якобы пообещал России ракеты класса «земля-земля» (Fateh-110 и Zolfaghar) и беспилотники. Как Иран, так и Россия отрицали подобные утверждения.

Меры властей

Правительство Ирана после гибели президента провело 20 мая экстренное заседание, его возглавил вице-президент Мохаммад Мохбер. В кабмине заверили, что гибель Раиси, который посвятил свою жизнь «служению иранскому народу», не повлечет за собой каких-либо сбоев в работе правительства.

По сообщению Mehr, главы всех ветвей власти в Иране выразили готовность сотрудничать с Мохбером, ставшим и. о. президента.

Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар подтвердил, что внеочередные президентские выборы должны состояться в ближайшие 50 дней, после своего избрания новый президент представит парламенту новый кабинет министров для одобрения.

Как передает агентство Irna, в связи с гибелью Раиси и Абдоллахияна все спортивные мероприятия в Иране на этой неделе отменены указом министра по делам молодежи и спорта. Ведущие иранские СМИ в знак траура в связи с гибелью президента сменили логотипы на черные. Тегеранская фондовая биржа приняла решение на несколько дней приостановить работу.

Власти Ирана объявили пятидневный траур по погибшему президенту. День траура объявил и премьер Пакистана.

Как отмечает агентство Bloomberg, гибель иранского президента произошла в непростое для региона время — в период войны Израиля с движением ХАМАС, которое поддерживает Иран. Однако маловероятно, что смерть Раиси что-либо изменит в том, что касается Израиля, говорится в публикации.

Reuters передает со ссылкой на израильского чиновника, что Израиль не был причастен к гибели Раиси. «Это были не мы», — сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Соболезнования в связи с гибелью Раиси выразили в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Азербайджана Ильхам Алиев, МИД Беларуси, глава Евросовета Шарль Мишель, глава МИД Китая Ван И и другие должностные лица и главы государств.

Путин в связи с трагедией отметил, что ему довелось неоднократно встречаться с Раиси и что он навсегда сохранит «самую светлую память об этом замечательном человеке». Российский президент пожелал иранскому народу «душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты».

По мнению Скотта Лукаса, профессора международной политики Институт Клинтона Университетского колледжа Дублина, иранские власти постараются на фоне произошедшего показать, что они легитимны и что у них есть массовая поддержка.

«[Иранский] режим сплотится <…> чтобы показать, что у него есть легитимность и массовая поддержка», — сказал Лукас телеканалу France 24.

По его словам, в ближайшие дни пройдут организованные митинги и религиозные службы, которые продемонстрируют, что Раиси был «верным слугой верховного лидера и исламской республики».