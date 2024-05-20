Генпрокуратура через суд потребовала обратить в доход государства деньги со счетов основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева, со ссылкой на источники сообщают «Интерфакс» , ТАСС и РИА Новости.

При этом, агентства пишут о разных суммах, которые просит изъять Генпрокуратура. По данным ТАСС, речь идет о 986 млн рублей и $1,8 млн, РИА Новости сообщает о почти 1 млрд рублей и более $1,8 млн, «Интерфакс» пишет, что ведомство просит обратить в доход государства почти 1 млрд рублей и около $2 млн.

Как отметил источник «Интерфакса», общая сумма денежных средств, которые Генпрокуратура просит обратить в доход государства, составляет 1 млрд 413 млн 123 тыс. 685 рублей.

16 мая стало известно, что Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к Ходорковскому* и Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании». Карточка дела появилась в базе московских судов.

В базе данных указано, что с иском в суд обратился заместитель генерального прокурора от имени Российской Федерации. Исковое заявление поступило в суд 8 мая, на 27 мая назначена беседа по этому делу.

Одинцовский городской в январе постановил обратить в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, где находятся дома основателей компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* и Платона Лебедева. Как сообщал «Коммерсант», суд вынес решение 17 января, удовлетворив таким образом иск Генпрокуратуры.

Согласно версии обвинения, кооператив индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» в деревне Жуковка был создан для легализации доходов, «незаконно приобретенных в результате преступной деятельности» Ходорковского*, Лебедева и «подконтрольных им лиц». Для этого использовались компании Parringrove Limited и «Эстейт-Сервис», считает Генпрокуратура.

Ходорковский* в 2010 году получил 14 лет колонии по совокупности по делу о хищении нефти и отмывании выручки. Позже срок сократили до 10 лет и 10 месяцев колонии. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бизнесмена. После выхода на свободу Ходорковский* уехал из России.

В 2015 году МВД объявило Ходорковского* в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. В январе 2024 года МВД «переобъявило» бизнесмена в розыск по некой статье УК. В базе ведомства отмечается, что карточка розыска с уголовным делом от 2015 года изъята.

По данным ТАСС, в сентябре 2023 года в отношении Ходорковского* было возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию (ч. 1. ст. 207.3 УК) из-за комментариев о выплатах погибшим участникам военной операции.

Бывший руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев был осужден в мае 2005 года по одному делу с Ходорковским*. В январе 2014 года Лебедев вышел на свободу по постановлению Верховного суда.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов