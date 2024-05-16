Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к экс-совладельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, экс-руководителю МФО «Менатеп» Платону Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании». Карточка дела появилась в базе московских судов.

Как указано в базе данных, с иском в суд обратился заместитель генерального прокурора от имени Российской Федерации. Исковое заявление поступило в суд 8 мая, на 27 мая назначена беседа по этому делу. Его детали не сообщаются.

В январе Одинцовский городской постановил обратить в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, где находятся дома основателей компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* и Платона Лебедева. Как сообщал «Коммерсант», суд вынес решение 17 января, удовлетворив таким образом иск Генпрокуратуры.

По версии гособвинения, кооператив индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» в деревне Жуковка городского округа Одинцово был создан для легализации доходов, «незаконно приобретенных в результате преступной деятельности» Ходорковского*, Лебедева и «подконтрольных им лиц». Для этого использовались компании Parringrove Limited и «Эстейт-Сервис», считает Генпрокуратура.

Михаил Ходорковский* был арестован в 2003 году. Его осудили по делам о неуплате налогов и хищении нефти. В заключении он провел более десяти лет. В декабре 2013 года президент России, Владимир Путин, подписал указ о помиловании бизнесмена. Сразу после освобождения он покинул Россию.

В декабре 2015 года Ходорковского* заочно арестовали в России и объявили в международный розыск. Это произошло после того, как ему предъявили обвинение в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на убийство двух и более лиц.

Сам Ходорковский* в ответ решение суда об аресте заявил, что в СКР якобы «сошли с ума». Пресс-секретарь бизнесмена Кюлле Писпанен говорила, что бизнесмен считает обвинения против себя лишенными оснований.

В январе 2024 года МВД «переобъявило» Ходорковского* в розыск по некой статье Уголовного кодекса России. Агентство ТАСС передавало, что в сентябре 2023 года против экс-совладельца ЮКОСа завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию (ч. 1. ст. 207.3 УК). Эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Бывший руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев был осужден в мае 2005 года по одному делу с Ходорковским*. В январе 2014 года Лебедев вышел на свободу по постановлению Верховного суда.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов