Одинцовский городской суд обратил в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в Подмосковье, где находятся дома основателей компании ЮКОС Михаила Хдорковского*, Леонида Невзлина* и Платона Лебедева. Об этом пишет «Коммерсант».

Суд вынес решение 17 января, удовлетворив таким образом иск Генпрокуратуры. После вступления судебного решения в силу имущество поселка, включая дома основателей ЮКОСа, будет продано с аукциона для погашения налоговых недоимок.

По данным газеты, Генпрокуратура в своем требовании опиралась на решение Мещанского суда 2005 года, приговорившего Ходорковского* и Лебедева к 9 годам лишения свободы, в том числе по делу о неуплате налогов. Также был удовлетворен иск Федеральной налоговой службы (ФНС) о взыскании ущерба в 17,4 млрд рублей.

В том же году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство о солидарном взыскании задолженности с осужденных. Оно до сих пор не завершено.

По версии Генпрокуратуры, кооператив индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» в деревне Жуковка городского округа Одинцово был создан для легализации доходов, «незаконно приобретенных в результате преступной деятельности» Ходорковского*, Лебедева и «подконтрольных им лиц». Для этого использовались компании Parringrove Limited и «Эстейт-Сервис», считает ведомство.

В поселке были построены дом приемов ЮКОСа, а также коттеджи для Ходорковского*, Невзлина*, Лебедева и топ-менеджеров компании.

В 2022 году имущество «Яблоневого сада», включая дома основателей ЮКОСа, было обращены в доход государства по иску судебных приставов. Однако, по данным Генпрокуратуры, «меры по взысканию имущества должников так и не были приняты» и на погашение долгов оно направлено не было.

В 2010 году Ходорковский* получил 14 лет колонии по совокупности по делу о хищении нефти и отмывании выручки. Позже срок сократили до 10 лет и 10 месяцев колонии. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бизнесмена. После выхода на свободу Ходорковский* уехал из России.

В 2015 году Россия объявила Ходорковского* в международный розыск по делу об убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. В январе 2024 года МВД «переобъявило» бизнесмена в розыск по некой статье УК. В базе ведомства отмечается, что карточка розыска с уголовным делом от 2015 года изъята.

По данным ТАСС, в сентябре прошлого года в отношении Ходорковского* было возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию (ч. 1. ст. 207.3 УК) из-за комментариев о выплатах погибшим участникам военной операции.

* признаны Минюстом России иноагентами