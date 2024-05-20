Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета по пути из Азербайджана, где встречался со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Обугленные останки воздушного судна были найдены благодаря турецкому беспилотнику с тепловизором. Что пишут о случившемся российские военкоры и провоенные каналы — в материале RTVI.

Гибель Раиси скажется на обстановке на всем Ближнем Востоке и Закавказье, убежден телеграм-канал «Рыбарь», созданный экс-сотрудником пресс-службы Минобороны России Михаилом Звинчуком.

По мнению авторов канала, смерть Раиси — это «очередной шаг по исполнению плана израильской стороны и коллективного Запада», которые «всеми правдами и неправдами пытались на протяжении последнего года втянуть Иран в открытое противостояние».

«Рыбарь» убежден, что реакция военно-политического руководства Ирана и «народных масс» станет очевидной в ближайшие дни.

«Иранцы могут ответить сдержанно и ассиметрично — например, ударами/диверсиями на объектах Израиля или в зонах интересов в соседних Ираке и Азербайджане. Это приведёт к эскалации, но не настолько масштабной, как в случае прямого военного ответа по Израилю», — пишет канал.

Изменится, по его оценке, и ситуация внутри самого Ирана.

«Погибший президент — весьма неоднозначная личность среди иранцев. Кто-то (сторонники консерваторов) ценил и уважал Раиси и его политику, а кто-то (обычное население, подстрекаемое оппозицией) испытывал далекие от уважения чувства», — отмечает «Рыбарь», напоминая, что в Иране регулярно проходили митинги и забастовки.

«Низкие зарплаты, низкие пенсии, вызванные растущей инфляцией — всё это вменяют администрации Раиси, забывая о том, что в основном внутренние проблемы вызваны воздействием американских санкций. А уже потом неэффективным противодействием», — пишет канал.

По его оценке, достижения Раиси — углубление связей с ЕАЭС, вступление в ШОС и БРИКС, возобновление дипломатических отношений с арабскими странами — «ничего не значат для значительной части иранского народа» на фоне экономических и социальных проблем в стране.

«Конечно, далеко не факт, что в очередных президентских выборах Раиси смог бы одержать победу. Его внутренняя политика подвергалась серьезной критике внутри страны, однако его действия во внешней политике действительно значительные и в будущем окажут благотворное влияние на развитие Ирана», — подытожили авторы канала.

Военкор Юрий Котенок называет ложью распространяемые «инфопомойками» сообщения о якобы устроенных в Тегеране салютах и массовых гуляниях на радостях по поводу гибели президента страны.

«Не все скорбят по смерти Раиси, и тех, кто радуется гибели одного из лидеров Исламской Республики, в Иране, разумеется, хватает, но делать это прилюдно никто не станет», — убежден он.

Военкор считает, что начавшиеся в Иране разговоры о преемнике аятоллы Али Хаменеи «невыгодны с точки зрения внутренней стабильности, поскольку выглядит демонстрацией еще большей консервации нынешнего режима (со всеми его плюсами и минусами) параллельно с его переходом в династический формат».

«Сейчас главная задача силовиков Ирана — найти ответ на вопрос: что случилось? От него будет многое зависеть», — пишет политолог Марат Баширов в своем телеграм-канале «Политджойстик».

Он напоминает, что 13 мая Индия и Иран подписали десятилетний контракт на развитие и эксплуатацию иранского порта Чабахар. «Это удар по контролю транспортных коридоров США. И вот через неделю гибнет Раиси», — отмечает Баширов.

Военкор Игорь Димитриев призывает обратить внимание на то, что «главы государств падают с неба значительно чаще обычных пассажиров самолётов». «Президентов и министров в миллион раз меньше обычных людей, но падают они от трагического стечения обстоятельств стабильно», — пишет он в своем телеграм-канале.

Еще одно «удивительное совпадение», которое подметил Димитриев, — это участившиеся проблемы у «политиков и дипломатов, ведущих взвешенную внешнюю политику, формирующих союзы и старающихся быть посредниками в разрешении конфликтов».

«Имран Хан сидит, Синдзо Абэ убит, Эрдогана пытаются свергнуть, Мухаммеду Бен Сальману обязательно что-то устроят, если то что было недавно, не было покушением. Вероятно, в этот список нужно добавить президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана», — перечисляет военкор.

Он процитировал своего знакомого «знатока региона», который якобы заверил его, что «война с Ираном все равно будет, просто те, кто должен с ним воевать, пока упираются».

«Плохой дружбе всегда только одна альтернатива — “хорошая” война», — поделился мнением о последствиях катастрофы военный волонтер Алексей Живов.

«Почему столь важное лицо вообще село на вертолёт, средство повышенной опасности, при таких погодных условиях?» — задается вопросом военэксперт Александр Артамонов.

Ведущий радио «КП» Иван Панкин напомнил, что в апреле президент Украины Владимир Зеленский осудил иранскую атаку на Израиль, вводил санкции против Тегерана на 50 лет и призывал граждан Ирана не становиться соучастниками российской военной операции.

«То есть как вариант мы можем рассмотреть тему мести украинских спецслужб. Вот только если Израиль с Ираном сцепятся, США заметут Украину под ковер», — поделился соображениями обозреватель.

«В простые совпадения я не верю!» — пишет автор провоенного канала «Рамзай», напоминая, что за последние дни было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, поступали угрозы убийством президенту Сербии Александру Вучичу, а также тяжело заболел король Саудовской Аравии.

Миллиардер и глава «Царьграда» Константин Малофеев в своем телеграм-канале выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и назвал ее «большой трагедией для всего свободного мира, противостоящего американской диктатуре».

Политолог Юрий Баранчик перечисляет версии аварии, приведшей к гибели Раиси: ошибка пилотирования в условиях густого тумана, отказ приборов, столкновение вертолетов в условиях тумана и т.д.

«Если же это теракт, то версия только одна: на вертолет в Азербайджане был установлен маячок, а в горах засели несколько групп с ПЗРК “Стингер” на возможных направлениях полета. И тогда поиск виновных сводится к двум странам — Израиль или Британия», — рассуждает он.

Провоенный телеграм-канал «Белорусский силовик» напоминает, что разбившийся Bell 212 был изготовлен в США. «Бывший министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвиняет США в крушении вертолета президента Ирана Раиси: во вчерашней трагедии виноваты США, которые ввели эмбарго на продажу Ирану самолетов и авиационных запчастей», — пишет канал.

«МИГ России» отметил важную роль турецкого беспилотника Bayraktar Akıncı, благодаря которому был обнаружен упавший вертолет. «Так бы еще три дня искали». — предполагает канал.

Руководитель АНО «ЦРТТ» Алексей Рогозин считает, что «на фоне резко снизившегося (но не обнулённого) количества полётов “Байрактаров” на Украине вчерашнюю операцию турков в Иране действительно можно считать их важной победой».

Провоенный канал «Месть доброй воли» считает, что весь «дальнейший движ» будет зависеть от того, какую версию причин катастрофы Иран обнародует официально.

Телеграм-канал «Легитимный» убежден, что гибель Раиси нарушит некие кулуарные договоренности по «тушению» нарастающей конфронтации между Израилем и Ираном.

«Если станет ясно, что был заказ и скорее всего реализация с помощью западных игроков, то Ближний Восток может вспыхнуть. Это попытка деморализовать Иран. Начать процесс раскола элит. И попытаться в этот момент раскачать Иран изнутри», — делают выводы авторы канала.

По их мнению, катастрофа выглядит не несчастным случаем, а «как еще один пазл общей игры, цель которой спровоцировать мир на сотни локальных войн, где режиссером выступает тот, кто сам не воюет, а только снабжает игру, подкидывая в нужный момент дрова в костер мировых конфликтов».

«Легитимный» считает, что американские сенаторы, ЛОМы и журналисты подозрительно рано начали заявлять об отсутствии доказательств «враждебной деятельности» в гибели Раиси.

«Это делается по причине того, что США необходимо запустить внутренний раскол Ирана, а не его консолидацию. Убийство западными агентами иранского лидера только объединит страну. Обычная трагедия запустит дележку власти, раскол элит и так далее», — рассуждают авторы канала.

Военкор Дмитрий Стешин считает, что после гибели Раиси «Россия оказывается в страшно неудобном положении, похожем на цугцванг: куда ни пойди, будет только хуже», поскольку она оказалась в «эпицентре клубка друзей».

«Тут даже не притча с двумя стульями, тут стульев 12, как в одноименной книге. И бриллиантов в них нет и не было — только пороховой дым, кровь, стальные и чугунные осколки, слезы и страдания. Такая в этих стульях начинка. Сидеть на них невозможно, лучше постоять, но не дадут. За этим следят пристально. В зоне турбулентности лучше присесть», — описывает свое видение ситуации автор «Русского тарантаса».