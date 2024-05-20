Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил приговор первой инстанции по делу Треповой и Касинцева оставить без изменения, а жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

25 января суд признал Дарью Трепову виновной в совершении теракта в петербургском кафе, где погиб Татарский. Также ее обвинили в незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов. Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Гособвинение при этом просило для Треповой 28 лет колонии.

Сама Трепова признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения. Она также отмечала, что не испытывала чувства ненависти к Татарскому. При этом в суде девушка признала, что выполняла задания, поступавшие ей из Украины. Однако, по ее словам, о взрывчатке она не знала, так как представляла, что внутри подслушивающее устройство для слежки за военкором.

16 мая Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой. Ведомство считает назначенный судом срок недостаточным. Ведомство подало в суд апелляцию, в которой сказано, что приговор, ранее вынесенный Треповой, «излишне мягкий». Генпрокуратура настаивала на приговоре в виде 28 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, 2 апреля 2023 года Трепова по указанию украинских кураторов пришла в петербургское кафе, где проходила встреча военкора Татарского. Девушка принесла с собой статуэтку, начиненную взрывчаткой. Предварительно Трепова сняла с нижней части гипсового бюста небольшую металлическую пластину, и тем самым активировала взрывное устройство.

По версии ФСБ, взрывное устройство Треповой передал через службу доставки гражданин Украины Юрий Денисов. Организатором убийства Татарского СК назвал бывшего журналиста «Белсата» Романа Попкова, ему заочно предъявлено обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта (ч. 4 ст. 205.1 УК).

Сам Попков отвергал обвинения в свой адрес, объясняя, что ему «трудно командовать такими штуками уже хотя бы потому», что у него «в России, в лапах у этого режима, находятся мать и младший брат».