Генпрокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой, осужденной на 27 лет по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Ведомство считает назначенный судом срок недостаточным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

Генпрокуратура подала в суд апелляцию, в которой сказано, что приговор, ранее вынесенный Треповой, «излишне мягкий». Ведомство настаивает на приговоре в виде 28 лет лишения свободы.

25 января суд признал Дарью Трепову виновной в совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Также ее обвинили в незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов.

Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Гособвинение при этом просило для Треповой 28 лет колонии.

Сама Трепова признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения. Она также отмечала, что не испытывала чувства ненависти к Татарскому. При этом в суде девушка признала, что выполняла задания, поступавшие ей из Украины. Однако, по ее словам, о взрывчатке она не знала, так как представляла, что внутри подслушивающее устройство для слежки за военкором.

Согласно материалам следствия, 2 апреля 2023 года Трепова по указанию украинских кураторов пришла в петербургское кафе, где проходила встреча военкора Татарского. Девушка принесла с собой статуэтку, начиненную взрывчаткой. Предварительно Трепова сняла с нижней части гипсового бюста небольшую металлическую пластину, и тем самым активировала взрывное устройство.

«В дальнейшем оно было приведено соучастниками в действие дистанционно по мобильной связи. При последовавшем взрыве военкор погиб, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Всего потерпевшими по делу признали 85 человек», — сказано в материалах дела.