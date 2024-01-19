Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что страны-участницы альянса должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией, которая, по оценкам адмирала, может начаться в ближайшие 20 лет. Об этом пишет The Telegraph.

По словам Бауэра, к вооруженному конфликту с Россией необходимо подготовиться не только властям, но и гражданам стран НАТО, поскольку такой сценарий приведет к «кардинальным изменениям в их жизни».

Как считает глава военного комитета НАТО, в случае начала военных действий потребуется мобилизовать большое количество граждан. Бауэр указал, что для этого правительствам необходимо создать системы управления этим процессом, а людям — понять, что «они играют определенную роль».

«Нам нужно быть более готовыми. <…> Должна быть возможность опираться на промышленную базу, с помощью которой можно максимально быстро производить оружие и боеприпасы, чтобы продолжать конфликт, если вы в нем участвуете», — сказал адмирал.

Бауэр добавил, что «мир — это не само собой разумеющееся явление». «Именно поэтому [силы НАТО] готовятся к конфликту с Россией», — подчеркнул он.

В конце января НАТО начнет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») с участием 90 тыс. военнослужащих. Газета The Telegraph писала, что маневры продлятся до мая. По данным Reuters, в учениях также будет участвовать Швеция, которая пока не вступила в НАТО. Глава военного комитета альянса Роб Бауэр в октябре 2023 года говорил, что в рамках учений планируется отработать «возможное вторжение России на восточном фланге».

Газета Financial Times (FT) в сентябре писала, что крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО в 2024 году будут направлены на отражение предполагаемой российской атаки на одно из государств-членов Североатлантического альянса. The Telegraph отмечает, что учения «Стойкий защитник» призваны «подготовить альянс к российскому вторжению».