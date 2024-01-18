НАТО на следующей неделе начнет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») с участием 90 тыс. военнослужащих. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристофер Каволи, передает Reuters.

«Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантический регион путем трансатлантической переброски сил из Северной Америки», — сказал Каволи.

По данным агентства, учения «Стойкий защитник-2024» (Steadfast Defender 2024) продлятся до мая. В них будут участвовать военнослужащие стран НАТО и Швеции, которая пока не вступила в альянс.

В то же время немецкий таблоид Bild пишет, что учения начнутся не в январе, а в феврале. В последний раз учения такого масштаба прошли в 1988 году, тогда в них участвовали 125 тыс. военнослужащих, добавила газета.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в октябре говорил, что в ходе запланированных на 2024 год учений Steadfast Defender планируется отработать «возможное вторжение России на восточном фланге». Бауэр утверждал, что в учениях должны принять участие около 40 тыс. военных.

Газета Financial Times (FT) в сентябре также писала, что крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО в 2024 году будут направлены на отражение предполагаемой российской атаки на одно из государств-членов Североатлантического альянса.

Издание отмечало, что учения «Стойкий защитник» пройдут в феврале-марте 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии при участии 32 стран, включая Швецию. Источники FT говорили, что в учениях будут задействованы около 41 тыс. военнослужащих и более 50 кораблей, планируется совершить от 500 до 700 боевых вылетов.