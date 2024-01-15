В распоряжении немецкого таблоида Bild оказался не секретный анализ разведки, а сценарий учений, подразумевающий в том числе возможное столкновение России и НАТО. Об этом написал на своей странице в X (бывшая Twitter) директор Центра стратегических коммуникаций Североатлантического альянса Янис Сартс.

Он подчеркнул, что в рамках сценария учений, как правило, моделируется вымышленная ситуация с участием стран, названия которых в реальности не существуют. В то же время сейчас для таких сценариев «более применимы» реальные государства и география, объяснил Сартс.

«Это не секретный анализ разведки, предсказывающий развитие ситуации», — подчеркнул директор Центра.

Представитель Минобороны Германии в разговоре с РИА Новости не стал комментировать материал Bild, но указал, что в ведомстве «серьезно» воспринимают угрозы со стороны России.

«Я не могу ни подтвердить, ни прокомментировать эти сообщения. Разумеется, мы занимаемся вызовами в сфере безопасности, к которым относится и угроза со стороны России», — цитирует агентство слова представителя Министерства обороны ФРГ.

При этом Bild указывает, что в Минобороны ФРГ, комментируя публикацию таблоида, заявили, что военные рассматривают даже маловероятные сценарии.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — сообщили изданию в ведомстве.

Содержание статьи Bild

В статье от 14 января Bild со ссылкой на секретный документ Министерства обороны Германии сообщалось, что бундесвер рассматривает сценарий, при котором российские войска могут атаковать восточный фланг НАТО. Согласно описанному изданием сценарию, к июню 2024 года в ходе вооруженного наступления Россия отбросит назад Вооруженные силы Украины (ВСУ), после чего начнет «скрытую, а затем все более явную» атака на Запад.

По данным Bild, предполагаемое российское нападение включает «кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии». В сценарии описывается риск начала столкновений, после которых Москва якобы начнет масштабные учения с Беларусью.

В октябре 2024 года, согласно сценарию, Россия может перебросить в Калининград войска и ракеты средней дальности, что, вероятнее всего, приведет к обострению ситуации. В декабре, продолжает Bild, в Сувалкском коридоре может произойти искусственно спровоцированный «пограничный конфликт» с беспорядками и жертвами, после чего Москва на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН «обвинит Запад в подготовке нападения».

Кроме того, в публикации немецкого таблоида утверждается, что в мае 2025 года НАТО примет решение о «мерах надежного сдерживания» и в «день Х» перебросит на восточный фланг 300 тыс. военных. Летом того же года последует «неминуемое начало войны», говорится в документе.

В описанном Bild сценарии не указывается, удастся ли войскам альянса в итоге сдержать Россию.

Реакция российских официальных лиц на материал Bild

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать материал Bild. «Я не стал бы комментировать это сообщение Bild, в последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», ― сказал представитель Кремля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью Bild «прошлогодним гороскопом».

«Почитала немецкий “секретный план”, слитый в инфопомойку “Бильд”. Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», — написала она в своем телеграм-канале.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров усомнился в достоверности приведенных Bild данных.

«Мы не исключаем войны НАТО с Россией, где немцы будут играть одну из первых ролей. Но все-таки я думаю, что Bild — это желтая пресса, и [не стоит] доверять ее публикациям. Она рассчитана на то, чтобы создать хайп, увлечь всех», — сказал сенатор в разговоре с «Лентой.Ру». Джабаров добавил, что при разработке подобных планов немецкие службы вряд ли бы допустили утечку данных.