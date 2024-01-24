Война России и НАТО маловероятна, однако оборонные ведомства всех стран рассматривают разные сценарии. Такое мнение посол Германии в Москве Александр Граф Ламбсдорфф высказал в специальном интервью RTVI, комментируя публикацию Bild о том, что вооруженный конфликт между Россией и альянсом якобы может случиться в 2025 году.

«Да, конечно», — ответил Ламбсдорфф на вопрос, считает ли он маловероятным сценарий войны между Россией и НАТО.

15 января Bild со ссылкой секретный документ бундесвера написала, что Минобороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия в 2025 году якобы может атаковать восточный фланг НАТО, прежде всего страны Балтии — после успешного наступления на Украине.

«Bild — это газета, где все нужно рассматривать, конечно, с долей сомнения. Тут важно, что речь идет о документе (насколько можно предположить — сам я его не видел), в котором обсуждаются разные сценарии. И это то, чем всегда занимаются все оборонные ведомства — включая Минобороны здесь, в Москве», — заявил посол.

По его словам, такие вещи всегда остаются внутри министерств, а если журналисты получают к ним доступ, «это неизбежно приводит к опасениям и нервозности».

«Но я хочу сказать, что сценарии, которые прорабатываются, — оборонительные, на случай возможной эскалации со стороны России, на которую НАТО пришлось бы отвечать», — уточнил Александр Граф Ламбсдорфф.

Дипломат подчеркнул, что не знает, где журналисты «достали документ», на который ссылаются, «и существует ли он вообще».

«Надо полагать, что он все же существует — иначе бы газета о нем не писала. Но сценарии в нем очень теоретические, гипотетические — мы не ожидаем, что это случится», — заключил посол.

23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна учитывать возможность военного конфликта с Россией. Он пояснил, что речь не идет о «конкретной подготовке к нападению».

«Когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО», — заверил Писториус. По словам министра, Германии предстоит адаптировать вооруженные силы страны к новым угрозам за пять — восемь лет.