В результате ночных ударов БПЛА в Таганроге один из дронов попал в частный дом — мужчина и женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти полсотни БПЛА. Атаке, кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, подверглись города Ростов-на-Дону, Сальск и еще 4 района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской», — рассказал он.

В порту Таганрога загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. По словам Слюсаря, пожар ликвидирован, утечки мазута не зафиксировано, пострадавших нет.

В селе Греково-Тимофеевка (Матвеево-Курганский район) при падении обломков БПЛА загорелась газовая труба в доме: повреждены крыша и окна, жители эвакуированы. Кроме того, стекла были выбиты в двух домах в селе Боцманово, а в Сальске повреждены балкон многоквартирного дома и склад.

В Белгородской области этой ночью погибли три человека, сообщил региональный оперштаб.

По его информации, в поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего двое мужчин скончались на месте, еще двое госпитализированы с акубаротравмой и слепым осколочным ранением шеи. Позднее стало известно о гибели еще одного мужчины — он погиб в результате взрыва дрона при повторной атаке на тот же поселок. Утром оперштаб региона дважды — в 08:02 и 08:50 — предупреждал об угрозе новой атаки в Белгородском округе.

В Воронежской области системы ПВО уничтожили 13 беспилотников над одним городским округом и тремя районами, рассказал губернатор Александр Гусев.

По его словам, в одном из муниципалитетов сгорел гараж с автотранспортом, пожар быстро потушили. В другом районе обломки выбили окна в трех частных домах, повредили фасады двух строений и несколько хозпостроек, а также обрушили гараж с легковым автомобилем. Пострадавших нет.

До этого ночью Гусев последовательно объявлял тревогу в Бобровском, Лискинском, Острогожском районах и Борисоглебске. Тревогу сняли в 05:51.

Над Рязанской областью сбит один БПЛА, повреждений и пострадавших нет, отметил глава региона Павел Малков. По данным краснодарского оперштаба, в Приморско-Ахтарске один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА.

«Мужчине оказали необходимую помощь в медицинском учреждении без госпитализации. Также в городе обнаружили обломки БПЛА по пяти адресам. В частных домах повреждены остекления и фасады. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, в период с 20:00 мск 29 мая по 07:00 мск 30 мая перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Кубанью, Крымом и Азовским морем.

После недавних атак на Крым власти с 09:00 30 мая ввели ограничения на продажу бензина АИ-95: не более 20 литров в одни руки раз в сутки. «Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — сообщил глава региона Сергей Аксенов. В Севастополе аналогичные ограничения действуют уже неделю.