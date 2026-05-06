В России VPN-сервисы получили большее распространение, чем было летом 2024 года: сегодня уже 74% населения знают об их существовании, а двое из пяти человек (40%) активно пользуются ими. Это показал опрос Russian Field, проведенный по всей стране во второй половине апреля (есть в распоряжении RTVI).

Осведомленность россиян о VPN в целом была достаточно высокой — в августе 2024 года этот показатель составлял 65%. Однако с тех пор он вырос еще на 9 процентных пунктов (п.п.).

Тех, кто непосредственно пользуется этими сервисами, в России стало больше на 6 п. п., выявило исследование. Примерно треть граждан (34%) знают о VPN, но не используют его. Совершенно не знакомых с этой технологией оказалось 23% опрошенных.

Аналитики сделали вывод, что VPN «превращается из нишевого цифрового инструмента в массовую повседневную практику».

Самыми активными пользователями сервисов оказались молодые люди от 18 до 29 лет (61%). В группе от 30 до 44 лет число пользователей составило ровно половину (50%).

Чем старше были респонденты, тем реже они отвечали, что пользуются VPN, а среди россиян в возрастной категории 60+ почти половина не знали, что это такое.

Также ожидаемым оказался результат по городам: самыми активными пользователями сервисов являются жители Москвы (62%) и Петербурга (58%), а также крупных и средних городов.

Как отмечает Russian Field, чаще VPN используют обеспеченные респонденты, и они же чаще выбирают платные сервисы. Во втором случае речь идет об уровне дохода в семье более 60 тыс. рублей на человека.

По итогам опроса выяснилось, что платные VPN резко набрали популярность и почти сравнялись с бесплатными. Если в августе 2024 года платными VPN пользовались лишь 15% россиян, то сейчас их стало 48%.

Бесплатные сервисы, которые жители страны предпочитали раньше, с ужесточением блокировок показали слабый результат и просели: в 2024 году ими пользовались 81% опрошенных, а теперь они лишь на 1 п. п. опережают платные (49%).

«Меняется сама модель потребления: пользователи все чаще готовы платить за стабильность и качество доступа, а рынок постепенно смещается от случайных бесплатных решений к более устойчивым платным сервисам», — заключили в Russian Field.