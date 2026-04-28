Россияне с марта 2025 года по март 2026-го скачивали VPN-приложения в 14 раз активнее, чем за тот же период годом ранее, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитических платформ. Одновременно отмечается уменьшение использования российских сервисов, которые блокируют пользователей с VPN.

Всего за год до конца марта включительно было зафиксировано 35,7 млн скачиваний VPN, из них 9,2 млн относится к сервисам из первой пятерки в магазине приложений Play Market, подсчитала компания Digital Budget на основе статистики Similarweb. Пик загрузок был в первом квартале 2026 года, когда их число достигло 21,27 млн.

Что касается магазина App Store, то на конец апреля там недоступны 116 VPN-сервисов, выявил мониторинг Apple Censorship. Месяцем ранее стало известно, что более 20 таких приложений App Store удалил по требованию Роскомнадзора (РКН), говорится в публикации.

Блокировки со стороны РКН за последние месяцы тоже значительно усилились. Если на октябрь прошлого года было заблокировано 258 сервисов обхода запрещенных ресурсов — на треть больше, чем раньше, то уже к январю этот показатель вырос на 70% — до 439.

Как поясняет издание, в декабре 2025 года РКН начал более активную блокировку дополнительных протоколов VPN: SOCKS5, VLESS и L2TP.

Россияне при этом стали менее активно обращаться к российским сервисам, которые по требованию Минцифры с апреля начали блокировать доступ тем, у кого включены VPN, или предупреждать о проблемах с доступом, констатируют эксперты.

Как сказал операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов, новые правила, которые были призваны снизить использование VPN в стране, на практике снижают пользовательский интерес к блокирующим ресурсам. По его словам, маркетплейсы, в частности, уже заметили ухудшение показателей продаж.

Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов отметил, что даже усложнение доступа к VPN-сервисам, например, блокировка возможности оплатить подписку через мобильный счет, не отпугивает россиян. По его мнению, рост скачиваний VPN показывает, что аудитория готова идти на сложности освоения новой технологии, чтобы сохранить свободный доступ к интернет-ресурсам.