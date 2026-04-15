Российские маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, банковские и другие сервисы перестали открываться для пользователей с включенным VPN либо предупреждают их о проблемах с доступом. Об этом пишут «Осторожно, новости».

Речь идет о приложениях и сайтах Ozon и Wildberries, кинотеатрах «Кинопоиск», Okko и Wink, банковских приложениях, сервисах «Яндекса», приложениях мобильных операторов.

Приложение Ozon при попытке входа с включенным VPN уведомляет, что доступ ограничен, убедился RTVI. Приложением Wildberries на момент написания материала удалось воспользоваться без проблем, получилось даже оформить заказ с работающим VPN.

При этом в правом углу приложения высвечивается кружок с надписью VPN, при нажатии на который маркетплейс предлагает отключить обход блокировок, чтобы приложение WB работало стабильно.

«Кинопоиск» блокирует доступ при работающем VPN, а Okko лишь предупреждает, что с ним в приложении возможны сбои. Без препятствий удалось зайти в приложения «Авито», Почта Mail, «Госуслуги», Яндекс Go и «Яндекс Маркет». Приложение МТС уведомляет, что у пользователя включен VPN. В этом случае сервис медленно загружается и отображает не все данные.

Ранее РБК писал со ссылкой на источники, что Минцифры потребовало от крупных российских сервисов до 15 апреля ограничить доступ пользователям с включенными VPN. При невыполнении требования компаниям грозит исключение из белых списков и лишение IT-льгот, рассказал один из собеседников издания.

К 14 апреля многие популярные сервисы, в том числе VK, банковские и медицинские приложения и некоторые маркетплейсы частично перестали работать при включенном VPN, сообщали «Известия».

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомству поставлена задача снизить использование VPN в России, причем с «минимальными последствиями и обременениями для пользователей». В частности, по словам министра, Минцифры не поддерживает вариант привлечения пользователей VPN к административной ответственности.

Источники Forbes утверждали, что операторам мобильной связи поручено к маю ввести плату за использование клиентами VPN. По информации издания, это будет тарифицироваться как международный трафик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что ограничения в работе интернета и борьба с VPN продиктованы вопросами безопасности. После того, как необходимость в таких мерах исчезнет, работа интернета «будет полностью восстановлена», заявил представитель Кремля.

Депутаты Госдумы Сергей Обухов и Денис Парфенов в свою очередь направили запрос в Минцифры с требованием обосновать меры по борьбе с VPN. Обухов в разговоре с RTVI выразил опасение, что «временные меры безопасности» могут впоследствии стать «нормой жизни».

Депутат отметил, что работа российской IT-отрасли невозможна без VPN. При этом региональные власти на фоне блокировок массово открывают тендеры на закупку VPN-технологий «для государственных учреждений», добавил Обухов, назвав эту ситуацию цинизмом и двойными стандартами.