Минцифры ищет способ сократить использование VPN в России, не прибегая к административным штрафам, так как категорически против такого решения. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Ранее Forbes сообщил со ссылкой на источники, что 28 марта Шадаев провел совещания с операторами «большой четверки» и крупнейшими цифровыми платформами.

На встрече, по данным собеседников издания, обсуждалась идея введения к 1 мая платы за использование VPN при расходе более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Цифровым платформам — Wildberries, Ozon, «Яндексу», VK и другим — было предложено самим закрыть доступ к своим сервисам для пользователей с включенным VPN. Те, кто не выполнит условия, рискуют вылететь из «белых списков» — перечня ресурсов, которые продолжают работать даже при отключении мобильного интернета. По данным источников Forbes, инициативы Минцифры исходят из закрытого поручения президента Владимира Путина.

После этого с комментарием выступил Шадаев, который заявил, что Минцифры против административной ответственности за VPN.

«Знаю, что новости породили бурю эмоций. <…> Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае — задачу по снижению использования VPN. Как все вы знаете, приняты решения по ограничению доступа к ряду зарубежных платформ, с которыми долго пытались договориться о выполнении законодательных требований. Долго, сложно, безрезультатно. К сожалению», — сообщил Шадаев.

По словам министра, ведомство хочет решить эту задачу «с минимальными последствиями и обременениями для пользователей».

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», — добавил Шадаев.

При этом он оговорился, что ведомство готово к диалогу по отдельным нюансам — в частности, по доступам разработчиков и встроенной оплате.

Ранее РБК сообщил, что операторы связи уже получили указание с 1 апреля приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. МТС и «Билайн» уже разослали клиентам соответствующие СМС. Официально это объясняется в том числе необходимостью перекрыть оплату VPN-сервисов.

Источник «Интерфакса» объяснил, что цель в другом: вынудить Apple вернуть популярные российские приложения в App Store. По словам собеседника агентства, американский IT-гигант «ограничивает альтернативные способы оплаты и не выполняет требования Роскомнадзора по удалению из российского App Store сервисов VPN, на которые приходится более 80% всех покупок».

В конце марта Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российского App Store несколько популярных VPN-клиентов, в том числе Streisand, V2Box, v2RayTun и одну из версий Happ.

При этом, согласно заявлениям официальных лиц, о полном запрете VPN речи пока не идет.

«Есть VPN-сервисы, которые соблюдают российские законы. Это очень важный инструмент в корпоративном секторе для туннелирования трафика, для защиты данных. Этот инструмент активно используется, ничего лучшего в бизнес-среде не придумано. Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», — заявлял первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.