Минцифры призвало крупнейшие отечественные цифровые платформы ограничивать работу своих ресурсов для пользователей с включенными VPN-сервисами, за невыполнение этой рекомендации их могут исключить из «белых списков», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве и на IT-рынке.

По информации газеты, ограничения могут коснуться маркетплейсов Wildberries и Ozon, сервисов «Яндекса» и VK. Так власти хотят стремятся ограничить использование VPN-сервисов, не вводя при этом ответственности для граждан за это.

«Ограничение работы сервисов при включенном VPN затруднит работу привычных платформ»,— сказал источник «Ъ» на рынке.

Официально полный «белый список» не публикуется. Минцифры периодически обновляет его на основе рейтинга популярных ресурсов. В перечень внесены более 120 отечественных сервисов, в том числе соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминги, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что глава Минцифры Максут Шадаев провел 28 марта совещания с представителями «большой четверки» операторов связи и цифровых платформ по теме борьбы с VPN. По информации издания, операторов министр попросил ввести к 1 мая плату за использование VPN-сервисов в случае расхода клиентом более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях.

В свою очередь цифровые платформы Шадаев попросил принять меры против применения пользователями средств обхода блокировок, узнал Forbes. Как уточнили источники издания, компании будут обязаны ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN.

По словам собеседника Forbes, Шадаев также не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, но выразил надежду, что удастся обойтись без подобных мер. Инициатива Минцифры исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина, считают собеседники издания.

В то же время РБК со ссылкой на источники сообщил, что на совещании с участием Шадаева операторы «большой четверки» получили указание приостановить оплату сервисов Apple со счета мобильного телефона. По информации издания, это произойдет уже с 1 апреля. МТС и «Билайн» уже разослали СМС с рекомендацией заранее пополнить баланс Apple ID.

Таким образом Минцифры хочет принудить компанию к возвращению популярных российских сервисов в магазин приложений App Store, сообщили госагентства со ссылкой на источник в правительстве. В качестве причины операторам назвали в том числе необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов, указал собеседник РБК.

В конце марта зампред комитета Госдумы по информполитике заявил, что возможность введения в России полного запрета на использование VPN-сервисов не рассматривается. Он выразил мнение, что такая мера окажет крайне негативное влияние на развитие российской цифровой экономики. В то же время Роскомнадзор продолжит работу по точечной блокировке сервисов, дающих возможность доступа к деструктивному контенту, отметил Горелкин.

В середине января Роскомнадзор (РКН) ввел ограничения в отношении более 400 VPN-сервисов в России, что на 70% выше показателей осени прошлого года. В конце марта Apple по требованию РКН удалила из российского App Store несколько популярных VPN-клиентов, в том числе Streisand, V2Box, v2RayTun и одну из версий Happ.

Согласно действующему законодательству, использование VPN в России не запрещено: ограничения распространяются только на рекламу сервисов для обхода блокировок.