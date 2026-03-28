Apple удалила из российского App Store несколько VPN-клиентов — Streisand, V2Box, v2RayTun и одну из версий Happ. Об этом пишет «Код Дурова». Разработчики v2RayTun опубликовали письмо, полученное от Apple, в котором утверждается, что причиной действий американского IT-гиганта стали требования Роскомнадзора.

«Настоящим письмом уведомляем вас, что ваше приложение будет по требованию Роскомнадзора удалено из российского App Store, поскольку оно содержит незаконные в России материалы, которые не отвечают требованиям “Руководства по проверке приложений”», — говорится в документе.

Apple также ссылается на пункт 5 своих правил, согласно которому любое приложение обязано соответствовать законодательству страны, в которой оно доступно. Роскомнадзор, в свою очередь, выдал требование об удалении на основании пункта 7 статьи 15.1 федерального закона «Об информации», описывающей ведение единого реестра запрещенных ресурсов.

По данным «Код Дурова», приложения нельзя скачать или обновить с российских аккаунтов — для зарубежных они по-прежнему доступны. Уже установленные версии продолжат работать, но обновлений получать не будут.

При этом, как уточняет «Код Дурова», никаких судебных решений о признании этих приложений запрещенными не публиковалось, а само по себе использование VPN в России не запрещено. Кроме того, удаленные приложения технически не предназначены именно для обхода блокировок — они служат для маршрутизации и проксирования трафика, а нужную конфигурацию пользователь загружает самостоятельно.

Baza пишет, что в общей сложности из российского App Store пропало более двух десятков VPN-сервисов. Роскомнадзор ситуацию пока не прокомментировал.

В марте 2026 года в России вступил в силу запрет на публикацию информации о способах обхода блокировок РКН, под действие которого в том числе подпадают сведения о VPN-сервисах.

Это уже не первый подобный случай. Ранее Apple провела масштабную зачистку VPN-сервисов из российского App Store, объяснив, что невыполнение требований российского законодательства грозит ей ограничениями на работу в стране.

В конце февраля 2026 года РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор сообщало, что ведомство ограничило доступ к 469 VPN-сервисам. В октябре 2023 года депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил «Ленте.ру», что РКН не будет блокировать те VPN-сервисы, которые соблюдают российское законодательство.